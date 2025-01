José Luis Espert: “Los vecinos deberían dejar de pagar tasas municipales ilegales”

El diputado José Luis Espert calificó como a las tasas municipales ilegales y arbitrarias que, según señaló, no corresponden al costo real de los servicios que deberían cubrir. El diputado libertario reavivó el debate sobre las tasas municipales, y aseguró que muchos vecinos pagan por servicios que no reciben. En sus redes sociales, Espert instó a los ciudadanos a unirse, dejar de pagar y acudir a la Justicia para reclamar sus derechos.

El reclamo del legislador se da en medio de un pedido del Gobierno Nacional a las provincias para que tomen medidas contundentes contra estas prácticas impositivas, que no solo incumplen la ley, sino que también perjudican la economía nacional.

En su cuenta de Twitter, Espert expresó: “No deberían existir las tasas municipales porque los municipios ya reciben plata de la provincia por coparticipación. Pero ok, existen. Lo que los vecinos tienen que hacer es juntarse, no pagar e ir a la Justicia si no reciben un servicio por las tasas municipales que pagan”.

El reclamo del legislador se enmarca en una carta enviada por el Ministerio de Economía a las provincias, en la que solicita que los municipios eliminen estas tasas desproporcionadas. Según el documento oficial, muchas de estas tasas violan la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales al coincidir con impuestos nacionales o no guardar proporcionalidad con el servicio efectivamente prestado.

El pedido del Gobierno Nacional a las provincias

El Ministerio exigió a las provincias que tomen medidas contundentes para ajustar las tasas municipales a la normativa vigente. Además, advirtió que, en caso de incumplimiento, los municipios podrían ser suspendidos de la coparticipación federal. Este pedido busca reducir la presión tributaria, evitar duplicidades impositivas y promover una mayor transparencia en los sistemas municipales de recaudación.

Desde el Ejecutivo destacaron que estas tasas, al ser deducibles del Impuesto a las Ganancias, disminuyen la masa coparticipable y generan un perjuicio económico tanto para el Estado Nacional como para las provincias.

“Un peso adicional para la economía y los ciudadanos”

Espert sostuvo que estas tasas municipales ilegales aumentan innecesariamente la presión fiscal sobre los vecinos, encarecen los bienes y servicios, e impiden avanzar en la reducción de la inflación. Estas declaraciones se alinean con la postura del Gobierno, que busca eliminar estas prácticas para estabilizar la economía y generar condiciones más favorables para los ciudadanos.

El Ministerio también subrayó que la Ley de Coparticipación obliga a las provincias y municipios a no gravar materias imponibles sujetas a impuestos nacionales, una normativa que muchos distritos estarían incumpliendo de manera sistemática.

Opiniones divididas sobre la reforma

El llamado de Espert a los vecinos para que dejen de pagar tasas municipales ilegales ha generado reacciones diversas. Algunos sectores respaldan su postura, argumentando que estos tributos no reflejan los servicios prestados y representan una carga injusta. Sin embargo, otros alertan sobre los posibles conflictos legales y administrativos que podrían surgir entre ciudadanos, municipios y provincias.

Por otro lado, el pedido del Gobierno de Javier Milei, pone de relieve la necesidad de reformar el sistema tributario municipal para alinearlo con las leyes nacionales y mejorar la equidad en la distribución de recursos.

La fuerte postura de José Luis Espert y el pedido del Ejecutivo Nacional evidencian la urgencia de revisar y adecuar las políticas tributarias municipales. En un contexto de alta inflación y presión fiscal, estas medidas buscan aliviar el bolsillo de los ciudadanos y evitar duplicidades impositivas que afectan tanto a la economía como a los servicios públicos. Las próximas semanas serán decisivas para evaluar el impacto de estas acciones y su recepción por parte de los municipios y los contribuyentes.

Con información de www.elintransigente.com