EPE brinda recomendaciones para un uso eficiente de la energía eléctrica

Con el inicio de la temporada de verano y el consecuente aumento de las temperaturas, la demanda de energía en hogares, comercios e industrias tiende a incrementarse considerablemente. Ante este desafío, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) pone a disposición una serie de recomendaciones clave para promover un uso eficiente de la energía, cuidando tanto las economías familiares como la sostenibilidad ambiental.

Vale mencionar que la estabilidad de la red eléctrica enfrenta mayores exigencias durante los picos de consumo, especialmente en contextos de eventos climáticos extremos como olas de calor, tormentas o sequías. En este sentido, desde la EPE apelan al compromiso de la ciudadanía y de los sectores productivos ya que resulta fundamental para mitigar el impacto y garantizar el acceso equitativo a la energía.

Recomendaciones para el uso eficiente de la energía

Las principales recomendaciones son las siguientes:

Aprovechar la iluminación natural: reducir el uso de luz artificial utilizando al máximo la luz solar.

Equipos eficientes: elegir electrodomésticos con etiquetas de eficiencia energética al realizar renovaciones.

Climatización responsable: ajustar el aire acondicionado entre 24 y 26 grados; cada grado inferior aumenta el consumo eléctrico entre un 5 % y un 10 %.

Mantenimiento adecuado: limpiar los filtros de aire acondicionado y verificar el correcto funcionamiento de los equipos.

Cerrar puertas y ventanas: evitar fugas de aire en ambientes climatizados para optimizar el consumo energético.

Desconectar equipos no utilizados: apagar y desenchufar dispositivos electrónicos cuando no estén en uso.

Usar lámparas LED: optar por iluminación LED, que consume menos energía y tiene mayor durabilidad.

Evitar el uso simultáneo de electrodomésticos de alto consumo: reducir el uso simultáneo de artefactos como aires acondicionados, hornos eléctricos o planchas.



Finalmente, desde la EPE aseguraron que adoptando estas medidas, no solo puede promoverse el ahorro económico y el bienestar ambiental, sino que también estas acciones contribuyen a garantizar una red eléctrica estable y accesible para toda la comunidad.

Fuente: via pais