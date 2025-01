Guiño de Macri a Milei sobre una posible alianza electoral: “Este año podemos representar juntos las banderas del cambio”

El ex presidente Mauricio Macri respondió hoy a la propuesta de Javier Milei de conformar un frente electoral de cara a las elecciones legislativas de este año. "Estoy seguro de que podemos representar juntos las banderas del cambio, la libertad y las instituciones", planteó a través de sus redes sociales. Ayer, en una entrevista con el periodista Luis Majul, Milei abrió la puerta a un acuerdo electoral con el líder del PRO en todo el país: “Vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las elecciones”, sostuvo el Presidente.

Este planteo dio lugar a un sinfín de rumores sobre la posibilidad concreta de una confluencia formal entre La Libertad Avanza y el PRO, sobre todo por las críticas cruzadas de segundas y terceras líneas de ambos espacios. El propio Macri tardó menos de 24 horas para dejar sentada su posición sobre la propuesta y aseguró estar “dispuesto para conformar un equipo de trabajo” en conjunto con dirigentes libertarios "para defender los logros obtenidos y también avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que la Argentina aún necesita".

En el inicio de su publicación, el expresidente sostuvo: “Querido Javier. Desde el PRO siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia. En definitiva, para que el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país o alguna de las 24 provincias argentinas”.

En otro pasaje del texto, señaló que las “convicciones y coherencia" del PRO se plantearon “tanto en el balotage del 2023 como en el acompañamiento legislativo a lo largo de todo el 2024″.

Los elegidos

Minutos después, el ex presidente profundizó su respuesta con un mensaje más concreto todavía. “Nuestra propuesta de equipo de trabajo está conformada por las siguientes personas: Cristian Ritondo, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato, Hernán Lacunza y Soledad Martínez”.

“Con ellos, y los nombres que LLA proponga, podemos conformar un equipo no sólo para defender los logros obtenidos, sino también para avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que Argentina necesita”, remató el fundador de PRP. Ahora le toca mover las piezas a Milei.

Milei y la discusión de los cargos

Ayer, en el mencionado reportaje, el Jefe de Estado se refirió al eventual rol que tendría el jefe de PRO en un acuerdo electoral con La Liberta Avanza: “Habría que ver qué intenciones tiene de involucrarse activamente en la política partidaria”. De todos modos, aclaró: “La discusión de cargos no es interesante”.

“Eso de estar mintiéndole al electorado, haciéndole trampa, no. ¿Quiénes somos los que estamos en la libertad? ¿Estos? Vamos todos juntos. Yo también tengo matices con Milton Friedman, pero no se me ocurriría cuestionar que es un liberal...”, agregó en referencia a las diferencias que pueden existir incluso siendo aliados. “Tengo vocación activa de ir a un acuerdo total en todo el país y terminar con el kirchnerismo”, enfatizó.

En el mismo sentido, Milei destacó que él siempre reconoció el valor de muchas figuras de PRO y como prueba de ello enumeró a los que forman parte de su gabinete: “Están Patricia Bullrich, Luis Petri, ‘Toto’ Caputo, Federico Sturzenegger... Incluso el Congreso funciona aceitado, tiene grandes legisladores de (lo que era) Juntos por el Cambio, como Cristian Ritondo y el Colo (Diego) Santilli”.

“Yo lo que quiero es que gane la libertad, mi único objetivo es que Argentina se convierta en el país más libre del mundo. Y al momento de hacer la cuenta, yo creo que ellos están de este lado, no del de los cucarachos (en referencia a los kirchneristas)”, remató. Tras estas declaraciones, la que se pronunció sobre un posible acuerdo electoral fue Bullrich. La ministra de Seguridad, enemistada con Macri, indicó: “Somos oficialismo. El PRO no puede ser oposición. Si vos compartís las ideas, el rumbo y tenés gente importante en el gobierno como Sturzenegger y Caputo, y estamos generando un cambio histórico en la Argentina, ¿dónde se va a quedar el PRO? Cerca del kirchnerismo nunca tuvo nada que ver y lo combatió“.

Y, en declaraciones radiales, agregó: “No es lo mismo decir ‘soy oficialista y te marco alguna diferencia’, y otra es sentirte opositor. Cuando sos opositor, tu naturaleza es buscar la diferencia, pero cuando sos oficialista podés tener un margen de diferencia, pero esa diferencia la dirimís en el marco del proyecto donde estás”.

