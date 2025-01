Unidos salió a respaldar a Pullaro ante las críticas de Máximo Kirchner

Unidos para Cambiar Santa Fe salió a respaldar las expresiones del gobernador Maximiliano Pullaro "en defensa de los sectores productivos de nuestra provincia que, al igual que los de otras regiones del país, se ven afectados por la perpetuación de políticas que no han dado los resultados esperados para el desarrollo del país. Lejos de solucionar viejos problemas, ha sumado nuevos".

La alianza de gobierno santafesino emitió un documento saliendo al cruce de otro del PJ de provincia de Buenos Aires firmado por Máximo Kirchner cuestionando los dichos de Pullaro quien el lunes afirmó que "el campo no puede seguir subsidiando al conurbano" y lo tildó de sector improductivo a esa zona.

Kirchner aprovechó la polémica con Pullaro para criticar al presidente Javier Milei y al ex presidente Mauricio Macri.

Al presidente Milei por "perjudicar a sectores productivos" y a Macri por las retenciones y la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Lo que sí está subsidiando el campo argentino es la loca carrera de Milei por el Nobel de economía", afirmó Kirchner a través de un comunicado.

Por las retenciones

Unidos, la alianza de los diez partidos que integran el gobierno provincial señaló que "los santafesinos no nos negamos a participar solidariamente de la Argentina federal".

"Creemos fervientemente en el compromiso del conjunto para sacar al país adelante. Lo que no queremos es convertir al federalismo en una perinola manejada desde el poder central, donde unos ponen siempre y otros toman todo siempre”.

“Lo que no queremos es sistemáticamente poner 100 pesos y que solo vuelvan 55”, continua la lista. “Lo que no queremos es que una de nuestras columnas productivas sea la única variable a la hora de conseguir recursos".

El párrafo apunta fundamentalmente al tema retenciones al sector agrícola que Pullaro viene reclamando ante el gobierno central e incluso Santa Fe se plantó ante un intento en el Congreso de habilitar la suba de retenciones a principios del gobierno de Milei.

Salir del atolladero

El documento santafesino advierte que "en lo específico coincidimos con la idea expresada por el Partido Justicialista de Buenos Aires a relación a que: "para no repetir errores, no hace falta olvidarlos". Por eso no deja de llamarnos la atención que la propuesta para salir del atolladero de estas últimos dos décadas sea insistir en un modelo político económico que ha fracasado".

Y en sintonía con Pullaro, Unidos afirma que "pese a la enorme cantidad de divisas generadas con esfuerzo productivo, el interior no se desarrolló, los prometidos beneficiarios de las políticas de inclusión son más pobres que antes, la infraestructura del país no se expandió y el Estado engordó, pero no se fortaleció en sus capacidades de innovar y de fomentar el progreso"

Se pregunta Unidos ¿por qué insistir con un modelo que nos trajo a este presente?

Unidos dice estar seguro "de que este manifiesto por un país más justo lo comparten muchos y extraña que no lo compartan quienes, por un lado, se declaman opositores, pero se dedican a atacar a quienes expresan reclamos y, por otro lado, aconsejan no repetir errores".

“Pacto de oscuridad”

Enseguida muestra coincidencias en el plano estratégico entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, "al distribuirse mutuamente los réditos del maniqueísmo político, la denuncia selectiva de irregularidades, el carpetazo como práctica política y el pacto de oscuridad mediante el reciente boicot a la implementación de la llamada Ficha Limpia".

En línea con la postura del gobierno provincial, lo coalición insiste en que "Argentina sale adelante con producción. Estamos persuadidos que el reclamo de nuestro gobernador también es el de ciudadanos de Buenos Aires en cuyo nombre se pretende atacar a los que se hacen escuchar pero que se levantan todos los días a producir y ven cada vez menos el fruto de su esfuerzo".

En la parte final, el texto reafirma la postura santafesina: "Argentina sale adelante con producción y trabajo, con innovación, con federalismo bien entendido, con menos especulación, con la sana e inteligente administración de lo público y con buena política para asegurar los beneficios de la libertad con igualdad de oportunidades y bienestar general".

Triángulo escaleno

Kirchner criticó al gobernador de Santa Fe en un comunicado titulado "para repetir errores, solo hace falta olvidarlos" y trata a las palabras de Pullaro de "falsas y demagógicas".

"El gobernador parece ignorar que la provincia de Buenos Aires alberga a más del 50 por ciento de la industria manufacturera argentina y que la mayoría está radicada, precisamente, en el conurbano bonaerense donde viven 13 millones de habitantes. Así que de improductivo nada", afirmó.

Le recuerda luego que en marzo "Axel Kicillof envió más de 50 patrulleros para colaborar con el pueblo santafesino y el rosarino en particular. Esos móviles que pagaron los bonaerenses no estaban en el conurbano, estaban en la ciudad santafesina".

"Lo que sí está subsidiando el campo es la loca carrera de Milei por el Nobel de economía. O para ser más serios y realistas, lo que sí subsidia el campo es el pago de la deuda del Fondo Monetario Internacional y acreedores externos que, vaya paradoja, comenzó a desmadrarse con Mauricio Macri. Macri, Caputo y Milei son el verdadero triángulo escaleno", dice el PJ.

Córdoba:"Hay que sacarle la pata de encima al campo y liberar toda su capacidad productiva a favor de la Argentina ¿Se imaginan lo que sería nuestra provincia si ese dinero quedara en manos de quienes invierten, generan empleo y desarrollan nuestras comunidades?". De Martín Llaryora al respaldar al campo.

Con el Martín Fierro...

Alejandro Topo Rodríguez, ex diputado nacional bonaerense y ex ministro de Agricultura de esa provincia señaló que "los bonaerenses no queremos pelear con los santafesinos. Tampoco hacerle el juego a las fuerzas del cielo centralista". Recordando a José Hernández le aconseja a Pullaro "no pelearse contra hermanos. Nos devoran los de afuera".

Consenso Federal dice que "el campo de la provincia de Buenos Aires está castigado por las retenciones, de la misma manera que el de Santa Fe. La industria manufacturera bonaerense, concentrada casi totalmente en el Gran Buenos Aires, representa el 30% del producto provincial, cuando a nivel nacional es de 20%".

Agrega que "en el conurbano se produce, se trabaja y se contribuye a la renta federal. El 93,5% de las empresas del Gran Buenos Aires son Pymes que tienen menos de 50 empleados. El conurbano bonaerense tiene la menor proporción de empleados públicos del país, sobre el total de su población".

Después advierte que "el problema es el modelo económico de atraso cambiario y alta presión tributaria que imponen Milei y Toto Caputo; no una provincia, una región o una zona de la Argentina".

CON INFORMACION DE ELLITORAL.