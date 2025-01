La utilización de la gente como propaganda política

Este viernes por la mañana en el Salón Verde del edificio municipal, se llevó a cabo un acto de entrega de escrituras públicas a vecinos de distintos barrios de la ciudad.

El acto estuvo encabezado por el intendente Leonardo Viotti, el conductor ejecutivo del IMV, Pierluiggi Chiatti; el presidente de directorio del IMV, Liam Condrac; y el secretario de directorio del IMV, Sebastián Beccaría.

Lo que tendría que ser un mero acto administrativo, la política, la "casta", lo utiliza como propaganda. Sinceramente da vergüenza ajena ver hacer alarde de lo que en realidad es obligatorio y no deja de ser un mero acto administrativo.

Nadie duda de la importancia de la vivienda y el derecho de la gente a tener un techo y por supuesto una escritura que avale la titularidad del mismo, lo que se cuestiona es a la repugnante casta que no pierde ninguna oportunidad para llevar agua para su molino.

Esta clase de políticos no tienen cura, son lo peor que le pasó a la Argentina y cuando algunos levantan la bandera del "que se vayan todos" y argumentan que vienen "currando" con la política desde hace 40 años, nosotros siempre hemos dicho que no pasa por los años, que se puede ser joven y nuevo en la política y tener las mismas ideas dinosaurias y de casta, que en última instancia no son más que ideas de políticos carcamanes dañinos que solo buscan el beneficio personal y no el de la gente.

El acto de ayer es eso, el ejemplo más claro de la política que no va más, que la gente no quiere y que en 2023 se manifestó mayoritariamente por un cambio.

Seguramente estos políticos insaciables se las van a ingeniar para virar hacia donde va el viento, ya lo hicieron en su momento, pero la gente debe saber que son lo mismo, que solo se saben ver el ombligo y nada más.

Como dice Serrat en su canción, "ENTRE ELLOS Y YO HAY ALGO PERSONAL"