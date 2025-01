Franco Colapinto debutaría en mayo, en Miami

La confirmación de Franco Colapinto como reserva de Alpine, anunciada el 9 de enero, se materializó luego de arduas negociaciones entre sus manager, María Catarineu y Jamie Campbell con Williams y Alpine. La perseverancia de Flavio Briatore, el apoyo de los patrocinadores y la voluntad de Williams de no negarle un asiento en la F1, concluyeron con el ansiado fichaje.

Anuncio y pistas sobre el futuro de Colapinto

El anuncio se realizó durante la visita de Luca de Meo, CEO de Grupo Renault, a la fábrica de Enstone, UK, donde junto a Flavio Briatore, confirmaron a Franco Colapinto como reserva, hecho que captó el interés de los medios, ya que fue inusual que dos altos ejecutivos anuncien la contratación de un piloto de reserva, a no ser que tuvieran en sus planes otro destino para el piloto argentino. También trascendió que Alpine habría pagado a Williams, los 20 millones de dólares que Briatore ofreció en el comienzo de las negociaciones y en el evento, Briatore dijo “Colapinto es uno de los jóvenes pilotos más rápidos del futuro” asegurando su intención de apadrinarlo.



Otro indicio que abriga la esperanza de ver correr a Colapinto en los próximos meses, fue un tuit del CEO del F1 Miami Grand Prix, Richard Cregan, que en la cuenta oficial dice “Congratulations Colapinto, see you on may” (felicidades Colapinto, nos vemos en mayo) casi como confirmando los planes de Flavio Briatore de colocarlo en el asiento de Jack Doohan en Miami.

Una decisión estratégica, ya que muchas de las empresas aportantes de Colapinto residen en Estados Unidos y Miami tiene la población latinoamericana más grande del país.

También BZRP continua moviéndose en el ámbito empresarial y habría convocado a otro empresario argentino para contribuir con la carrera de Franco Colapinto en F1.

¿Qé pasará con Jack Doohan?

El piloto australiano está bajo mucha presión. Nunca fue la primera opción para Flavio Briatore, que en un principio estuvo tras el fichaje del actual piloto de Williams Carlos Sainz, y luego de incluirlo en la lista de pilotos oficiales, con un contrato muy débil (sólo 5 carreras) fue tras el piloto argentino Franco Colapinto. Doohan no confía en que Briatore vaya a renovar su contrato.



En noviembre, Jack Doohan había realizado test con Alpine con muy buenos resultados, pero lo cierto es que su continuidad no dependería de su desempeño, ya que se cree que aunque lo haga bien, Briatore, lo reemplazará por Colapinto. No obstante, Doohan ha posteado su emoción por debutar en F1 como piloto oficial de Alpine en Australia, su país natal, el 16 de marzo en la primera carrera del calendario oficial de F1 2025.

Es triste si pensamos que Doohan, es un joven piloto que al igual que Franco Colapinto, tiene las mismas expectativas y los mismos sueños, y saber que su futuro está sellado no le da el apoyo que esperaba. La F1 es una disciplina implacable, sin cabida para decisiones sentimentales, pero al menos Briatore no le negará la oportunidad de medirse con sus pares en el inicio de la temporada.

Fuente: 442