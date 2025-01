La desafiante advertencia de un competidor de Colapinto en Alpine: "Mi objetivo es un asiento en la Fórmula 1"

Franco Colapinto firmó un contrato multianual con Alpine, escudería en la que partirá como piloto de reserva, a la par del japonés Ryo Hirakawa, quien expresó su meta para la próxima campaña con contundencia: “Mi objetivo final es competir en la Fórmula 1 como piloto a tiempo completo”.

Las declaraciones de Hirakawa, el compañero de Colapinto en Alpine

"Con cada sesión de F1 que he tenido, me siento más confiado. En Abu Dhabi, hice tiempos decentes a pesar de rodar poco con McLaren. Mi actuación en el test de Haas también fue bien recibida. Aunque todavía no estoy familiarizado con el coche de Alpine, confío en adaptarme rápidamente”, continuó en Motosport el asiático de 30 años, confirmado por la marca francesa el nueve de enero, mismo día que fue presentado Colapinto.

Previamente, tuvo experiencias con otras dos estructuras de la parrilla.

El bicampeón en la categoría Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) con Toyota conducirá el monoplaza galo en los entrenamientos en el Gran Premio de Japón y advirtió: “Suzuka será decisivo, mi objetivo es mostrar un buen rendimiento allí".

Al mismo tiempo, Hirakawa refutó las especulaciones sobre un acuerdo entre Toyota y Alpine y defendió su lugar en la estructura europea: “Ellos buscaban un piloto rápido. Mi desempeño en los Emiratos Árabes Unidos y mis trofeos en el WEC ayudan a asegurar su evaluación”.

Por último, el nacido en Kure, condado de Hiroshima, explicó que imitar a Pierre Gasly, titular junto a Jack Doohan, es su principal objetivo y añadió: “Es el hombre con más experiencia en el conjunto. Aprendiendo de él, superaré a otros”.

Qué significa ser piloto reserva: rol y funciones que tendrá Colapinto en Alpine

Un piloto reserva de la F1 significa, tal como marca su nombre, ser suplente de los titulares. Por lo que tanto Colapinto como Hirakawa serán el reemplazante de Pierre Gasly y Jack Doohan.

¿Qué hacen durante el resto del año? Además de estar presentes en cada una de las carreras del calendario, los pilotos reserva son los encargados de colaborar en el desarrollo técnico del equipo utilizando los simuladores. En determinados eventos también participan de la primera práctica libre.

La Fórmula 1 tiene un programa para fomentar el manejo de pilotos jóvenes y obliga a cada equipo a ceder sus monoplazas al menos dos veces por año a debutantes. Esta reglamentación aumentó para 2025: antes solamente tenían que entregarlo en una ocasión.

Fuente: 442