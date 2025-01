¿Un guiño a Javier Milei?: Osvaldo Jaldo aseguró que el 2025 «será el año de la obra pública»

Con un marcado énfasis en la obra pública como motor de desarrollo económico, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, presentó a los nuevos interventores y directores de áreas clave del Estado provincial. En un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el mandatario destacó que estas designaciones buscan mejorar la calidad de vida de los tucumanos y dinamizar la economía local.

«Estas decisiones no son menores, se trata de prestar servicios esenciales y poner en funcionamiento reparticiones que tienen que ver con la calidad de vida de nuestra gente», aseguró Jaldo al asumir los nuevos funcionarios: Víctor Hugo Cabral como interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Nicolás Viejo Bueno como interventor del Servicio Provincial del Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), Ricardo Guillermo Fiori Bimbi como subinterventor de esa área y Ángel Marcelo Cancellieri como director de la Dirección Provincial del Agua (DPA).

Equipo y cambios estratégicos

El gobernador remarcó que su gestión se encuentra en una «segunda etapa», enfocada en la generación de empleo y la obra pública, tras haber completado una primera fase de reordenamiento económico y financiero. «A este gobernador no le temblará el pulso en tomar decisiones. O somos un equipo o no funciona. Hoy más que nunca tenemos que trabajar en equipo, no hay compartimentos estancos, en mi gobierno no hay quioscos de nadie y para nadie«, sentenció.

Jaldo también hizo un llamado a los nuevos responsables de estas áreas a acelerar la entrega de viviendas ya iniciadas y a desarrollar nuevos proyectos habitacionales. «Salgan a terminar las casas que están empezadas para que, cuanto antes, se entreguen las llaves a muchos tucumanos y tucumanas que no tienen vivienda», instó.

El Ipvdu y el sueño del techo propio

El mandatario puso en valor el trabajo del Ipvdu, destacando su impacto en la vida de los ciudadanos. «Ha logrado cumplir el sueño del techo propio a muchos tucumanos y tucumanas. Por eso entendemos que es una repartición que más que nunca tiene que estar activa, en la calle y seguir construyendo viviendas».

Asimismo, anunció que el megaproyecto habitacional Procrear II, con 3000 viviendas en Tucumán, se convertirá en una prioridad: «Es uno de los proyectos más importantes de Argentina. Aunque fue desfinanciado por el Gobierno nacional, nuestra gestión se hizo cargo para que 3000 familias tucumanas tengan su techo propio».

El 2025, año de la obra pública

Jaldo confirmó que el próximo año estará marcado por una intensa actividad en infraestructura y construcción. «El 2025 es el año de la obra pública en Tucumán. Vamos a generar puestos de trabajo para los compañeros de la Uocra, con recursos que vendrán de la Nación y de organismos internacionales«.

El acto contó con la presencia de destacados funcionarios provinciales, entre ellos el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, y varios ministros del gabinete. El mensaje del gobernador fue claro: la obra pública no solo será una herramienta para mejorar la calidad de vida, sino también un pilar para reactivar la economía y generar empleo en la provincia.

Con información de www.elintransigente.com