Marcelo Tinelli habló sobre los rumores de que tiene problemas económicos

Marcelo Tinelli brindó una entrevista con Pablo Montagna en su programa Pasa Montagna, emitido por Radio Rivadavia, donde abordó diversos temas de su vida personal y profesional.

El reconocido conductor expresó su visión sobre la situación económica del país: “Nadie está exento de los problemas económicos y financieros que está atravesando la Argentina”, aunque aclaró que no enfrenta problemas financieros personales.

Tinelli fue contundente al negar rumores sobre una supuesta venta de su vivienda: “La casa no está en venta, eso es algo que quiero desmentir. No tengo ningún problema económico ni financiero. Deudas personales no tengo. Lo mío es todo claro y público”.

También aprovechó para resaltar su compromiso con San Lorenzo: “Yo doné mucho dinero al club y nunca fue reconocido públicamente. Estoy en absoluta oposición a las Sociedades Anónimas en el fútbol. El club es de los socios, y San Lorenzo tiene que ser siempre de los socios”.

Fuente: La 100