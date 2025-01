Macri aconsejó sostener los frentes provinciales donde el Pro es parte

"Sostengan los frentes provinciales de los que somos parte" fue la expresión usada por el ex presidente de la Nación en la reunión virtual del Pro. "En Santa Fe ya tenemos la autorización partidaria de conformar Unidos para Cambiar Santa Fe para las elecciones de este año" le dijo Scaglia a El Litoral. "Esa acta de alianza la voy a firmar yo junto a Lucas Incicco y Miguel Weiss Ackerley" añadió.

Plazo de inscripciones

El 2 de febrero vencerá el plazo para la inscripción de alianzas electorales para los comicios de convencionales del 13 de abril y para las elecciones municipales y comunales que tendrán la Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria para ese día.

En cuanto a la integración de la lista de candidatos a convencionales, Scaglia tuvo un diálogo con el gobernador Maximiliano Pullaro del cual no han trascendidos los términos. La propia vicegobernadora se excusa de hablar de posibles nombres amarillos para la lista e incluso sobre su presencia en ella.

Pero también el Pro mira en panorama en cada ciudad o pueblo donde se renovarán autoridades y tiene expectativa en sumar comunas de la mano de Unidos. Las negociaciones dentro de Unidos se acelerarán en la última semana de enero cuando la dirigencia santafesina termine las vacaciones y se acerque el cierre de listas previsto para el 7 de febrero.

Panorama nacional

Distinto es el panorama nacional donde hay tirantez en la relación entre el presidente de la Nación, Javier Milei y el titular del Pro.

Alianza sí, alianza no, escarceos electorales. En los hechos, hace varias semanas que hay diálogo personal entre Milei y Macri más allá de los comunicados que se cruzan y las posturas encontradas incluso dentro mismo del Pro cuando hubo queja partidaria por la no inclusión de la Ley de Presupuesto 2025 en las Extraordinarias que se habilitaron entre el 20 de enero y el 21 de febrero.

La especulación es sobre una alianza entre La Libertad Avanza y Pro en CABA y provincia de Buenos Aires.

Desde el interior, se pidió en el consejo partidario nacional que si hay alianza para las elecciones nacionales sea para todos los distritos. Es más, Scaglia le dijo a El Litoral que si esa es la decisión partidaria para las elecciones de diputados nacionales, la fuerza acatará la medida.

Adelantó a El Litoral que Germana Figueroa Casas es el nombre que propondrá Macri para la alianza en Santa Fe. La rosarina terminará su mandato en diciembre y el ex presidente propondrá su reelección. El otro que termina su mandato es Luciano Laspina pero ya cambió su domicilio rosarino por otro de CABA. Figueroa Casas es la vicepresidenta segunda de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Romper el bloque

Días atrás, el diputado José Nuñez había solicitado romper Unidos en Santa Fe y hacer una alianza con La Libertad Avanza, postura que tiene el acompañamiento de Gabriel Chumpitaz quien también termina su mandato en diciembre.

Mientras Milei y Macri juegan a los comunicados, en CABA aparecieron los carteles promocionando la eventual candidatura de Mauricio para el 2025 como senador nacional.

"El Pro es Macri y tendrá el respaldo porteño en caso de que sea candidato" le dice Scaglia a El Litoral. El panorama a nivel nacional sigue abierto pero tiene largos meses por delante mientras que en Santa Fe son otros los tiempos y el 7 de febrero los candidatos ya estarán en la cancha.

Barletta

"El Gobierno Nacional convocó a sesiones extraordinarias sin incluir el presupuesto en la agenda parlamentaria, un hecho que lamentablemente ignora las instituciones democráticas y la dinámica política del país". De Mario Barletta, diputado nacional de la UCR.

Calendarios diferentes

En Santa Fe, cronograma electoral en marcha, el 2 de febrero vencerá el plazo para anotar alianzas y el 7 del segundo mes del año para inscribir candidatos provinciales y locales.

En cambio, la elección de legisladores nacionales de octubre no tiene su calendario oficializado. 127 diputados nacionales y 24 senadores se elegirán el 26 de octubre con boleta único.

La elección de candidatos deberá realizarse el 3 de agosto en la PASO que ahora el gobierno quiere eliminar y cuyo tema habilitó para extraordinarias. El calendario electoral todavía no fue oficializado a la espera de la decisión del Congreso pero la inscripción de alianzas electorales será recién para principios de junio en caso de no derogarse la primaria.

Juventud

Scaglia, como presidenta del Pro santafesino saludó la llegada de Florencia Ottolini a la presidente de la juventud partidaria y celebró una reunión de trabajo con la nueva conducción juvenil.

"Se que van a llevar las banderas del Pro a cada rincón de nuestra provincia, inspirando y contagiando a cada joven con esa energía que los caracteriza. Porque la juventud siempre fue el corazón de nuestro partido. ¡A seguir construyendo juntos!" escribió en redes sociales.

