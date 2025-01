Moody's mejoró la calificación de la deuda de la provincia de Santa Fe

Moody's mejoró la calificación de deuda de cinco provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de varias empresas. Si bien la evaluadora de riesgos crediticios destacó las situaciones de fortalezas en cada caso, tomó la decisión por haber elevado el "techo país" la semana pasada.

"Estas acciones de calificación fueron motivadas por el aumento de los techos de calificación país de Argentina", explicó en su documento.

La mejora sin embargo no cambia mucho respecto de la situación en la provincia de Santa Fe, a menos que la Casa Gris eligiera usar parte de la autorización para tomar deuda -prevista en la ley de Presupuesto- en el mercado de capitales de Nueva York. Algo que -por el momento- no está en los planes de la administración de Maximiliano Pullaro y su ministro de Economía, Pablo Olivares.

Alto grado de prudencia fiscal

Moody's expone en su informe que "en el caso de las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe, la mejora de dos niveles de la calificación BCA a Caa2 (desde Ca), de la calificación de emisor y de la deuda senior no garantizada a Caa2, refleja sus bases de ingresos adecuadas, sus sólidos fundamentos económicos y su historial de políticas fiscales prudentes".

Asimismo, asegura que estos "han dado como consecuencia sólidos resultados operativos. La evaluación puede mejorar las cotizaciones de bonos en los mercados secundarios".

"Estas provincias han demostrado históricamente un alto grado de prudencia fiscal, niveles de deuda moderados y reservas de liquidez adecuadas en la actualidad, que ayudan a mitigar sus futuras necesidades de refinanciación" destaca Moody's.

"Además, esperamos que las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe sigan dependiendo de sólidos resultados fiscales y canales de financiamiento". La Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego también fueron incluidas en la lista de beneficiarias de la calificación.

Al día

Santa Fe pagó durante 2024 17,2 millones de dólares por intereses de bonos y otros 35 millones por amortizaciones e intereses de distintos préstamos, con el Fondo kuwaití, el de Abu Dhabi, el de la OPEP y por créditos de la Corporación Andina de Fomento. Este año el servicio de deuda (amortización de capital y servicios de intereses) alcanza los US$133,49 millones.

En el presupuesto 2025, el ejecutivo santafesino -en sintonía con la Ley N° 12.510 de Administración Financiera, tiene autorización para tomar $100.000.000.000 para operaciones transitorias de tesorería dentro del ejercicio.

Pero además, el gobernador está autrorizado a suscribir préstamos u otros instrumentos de deuda pública por un monto de hasta el 25% del total de la ejecución acumulada del gasto de capital realizado durante el ejercicio 2024, para financiar obras públicas.

Esta opción incluye la posibilidad de emitir títulos de deuda pública en los mercados de capitales nacionales e internacionales, y es allí donde la noticia de Moody's puede promover una mejora en las condiciones.

Hoy la provincia no tiene deudas a tasas variables y la situación ante organismos multilaterales no cambian mucho con la nueva calificación. Pero hay un detalle sobre un gestión anterior, que puede cambiar la percepción sobre Santa Fe.

Se podría apelar lo hecho en la gestión Lifschitz con dos misiones en el mercado internacional de US$ 250 millones cada una; la primera al 6,9% anual, con vencimientos este año, en 2026 y en 2027 por casi US$83 millones en cada caso, sin contar intereses.

Mientras tanto, la restante ya pagada, al 7% anual. En aquella ocasión los agentes financieros fueron JP Morgan, HSBC y City, con el Banco de Santa Fe como representante local.

Cabe destacar que Moody's también mejoró las calificaciones de moneda extranjera de tres bancos: Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Macro y Banco Santander Argentina.

Y también de empresas, principalmente energéticas: YPF Luz, Genneia, Pan American Energy, Vista Energy Empresa Distribuidora y Com. Norte S.A., Pampa Energía, Raghsa, Transportadora de Gas del Sur, Arcor, Telecom y Aeropuertos Argentina.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.