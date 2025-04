Juanita Tinelli contó que sufrió maltrato en un casting en París: “Me dijeron que era muy gorda”

Juanita Tinelli brilla en las pasarelas nacionales e internacionales. Sin embargo, sorprendió al revelar que la rechazaron en un casting en París. “Me dijeron que era muy gorda”, recordó.

En diálogo con el móvil de Puro Show (eltrece), reflexionó sobre la exposición y su trabajo. En este sentido, aseguró que le dio temor hacer el reality familiar, pero que el resultado la sorprendió positivamente.

Consultada acerca de cómo se lleva con los haters, expresó: “Es difícil, la verdad. A mí me cuesta mucho. Siempre me han criticado por mi cuerpo y encasillan en que si sos modelo, sos flaca. Soy flaca por mi genética, si ves a mis papás...”. “Pero es ir llevándolo. Hay días que me levanto con ganas de llorar, y hay días que la verdad que digo ‘que se vayan todos a la...‘”, se sinceró.

Fue entonces que uno de los cronistas quiso saber si en alguna experiencia laboral le hicieron alguna indicación respecto a su físico. “Sí, en París, estaba en un casting y me rechazaron porque me dijeron que era muy gorda”, recordó.

La declaración desconcertó a todos, pero ella reflexionó: “Sí, fue así, pero hay que estar fuerte con uno mismo, estar bien, nutrirse por adentro, que es lo más importante. Y bueno, creo que a partir de eso, después lo demás, es como, ¿qué te importa?”

Fuente: TN