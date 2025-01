«Lo está pensando»: un diputado del PRO reveló la posibilidad de que Mauricio Macri sea candidato

El diputado nacional Martín Yeza (PRO-Buenos Aires) aseguró que el ex presidente Mauricio Macri está evaluando la posibilidad de ser candidato en las elecciones legislativas de este año. En diálogo con el programa Pan y Circo de Radio Rivadavia, el ex intendente de Pinamar destacó el papel del PRO en la política nacional y defendió su vigencia como fuerza opositora.

Mauricio Macri, ¿candidato legislativo?

“Mauricio es una persona reflexiva, estuve con él ayer hablando hasta las 11 de la noche. Lo tiene que pensar, de hecho, lo está pensando”, reveló Yeza, sugiriendo que el expresidente podría buscar un lugar en el Congreso para las próximas elecciones.

El legislador subrayó el aporte de Macri a la política argentina y su compromiso con el oficialismo de Javier Milei tras las elecciones de 2023. “Al día siguiente de las elecciones, Mauricio podría no haberle dicho nada a Javier (Milei) y mirar para el costado o irse de viaje, pero no, le dio su apoyo a cambio de nada”, destacó, diferenciándose del actual Gobierno. “Además de capitalismo al palo, a nosotros también nos gusta el republicanismo extremo”, añadió.

La vigencia del PRO y sus desafíos internos

Frente a quienes critican al PRO y lo consideran debilitado, Yeza fue categórico: “El PRO no está muerto. Hay una materia prima en el interior del PRO que no se va a rendir y no se va a acabar. Los que quieren ver muerto al PRO van a tener que comer pochoclo”, ironizó.

Asimismo, resaltó que el partido cuenta con una bancada de 38 diputados, gobernadores y dirigentes “muy valiosos” en todo el país. “Es parte del valor fenomenal que vino a aportar Mauricio Macri a la política argentina”, afirmó.

Tensiones y deserciones internas

Yeza reconoció las dificultades internas del PRO, marcadas por las diferencias entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, quienes fueron candidatos presidenciales en 2023. “El PRO está terminando un proceso interno de curación”, señaló.

Por otro lado, lamentó las deserciones de algunos dirigentes hacia La Libertad Avanza, como el caso del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. “Me pone triste, no comparto esta decisión”, expresó, al tiempo que pidió un mayor orden interno en el partido. “Nuestros últimos candidatos a presidente (Bullrich y Larreta) se vienen peleando públicamente en X”, criticó.

Un mensaje de fortaleza para el futuro

A pesar de los desafíos, Yeza se mostró optimista sobre el futuro del PRO y su capacidad de influir en la política argentina. “Somos una fuerza que no se rinde, que sigue teniendo una estructura y una visión para el país. El PRO tiene mucho para dar”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com