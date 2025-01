Margarita Stolbizer: “Juntos por el Cambio no existe más”

La diputada del GEN, Margarita Stolbizer, se refirió al escenario de cara a las elecciones de medio término y afirmó que la coalición de Juntos por el Cambio no existe más. La legisladora además adelantó que podría conformarse una alianza electoral entre los integrantes del bloque de Encuentro Federal encabezado por Miguel Ángel Pichetto.

Las declaraciones Stolbizer se producen en una semana signada por las disputas entre varios referentes de la ex coalición con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La ex presidenta del PRO se cruzó en redes con el referente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y también con sus ex compañeros de gabinete Guillermo Dietrich y Hernán Lacunza.

En este marco, la diputada del GEN consideró que el sello de Juntos por el Cambio es una ficción y señaló que solamente es utilizado por los gobernadores que fueron elegidos bajo esa denominación. “Me parece que hay algo más parecido a una ficción que a una realidad”, dijo en Futurock. Y agregó: “me parece que es una forma de identificación de su origen, ni siquiera porque tengan proyectos similares hoy. Y el resto, no, no existe más.”

Las declaraciones de Stolbizer tuvieron lugar luego de que unos de los integrantes de su partido, el intendente de 25 de mayo, Ramiro Egüen, se pasara a las filas de La Libertad Avanza. “Para mí es una gran frustración que él tome esta decisión, que además creo que no lo va a llevar a un buen camino”, afirmó Stolbizer.

“Ramiro es un chico realmente muy capaz, muy preparado, muy íntegro”, manifestó. “Yo se lo dije a Ramiro cuando hablé con él antes de que se anunciara esto. Le dije: "Vos fuiste una persona que siempre defendiste la institucionalidad y la transparencia. Y esas son dos cualidades que este gobierno de Milei no tiene", continuó.

La postura de Margarita Stolbizer sobre las elecciones legislativas

En relación a su posición en las elecciones legislativas, Stolbizer criticó la polarización y consideró que el país necesita una alternativa que le escape a los extremos de la grieta. “Estoy convencida de que muchas personas no se sienten representadas por los extremos de la grieta y que realmente en algún momento la gente va a empezar a mirar un lugar de equilibrio, de moderación, de sensatez, de decencia”

En este sentido, adelantó que el bloque de Encuentro Federal podría convertirse en una alianza electoral en los próximos comicios. “Confluimos gente que tenemos orígenes distintos, que a veces tampoco pensamos lo mismo”, dijo sobre el bloque que encabeza Miguel Angel Pichetto. “Somos parte de una coalición parlamentaria, pero la intención que todos tenemos quienes integramos es poder llevar esto a una expresión política electoral”, agregó. La diputada no descartó que a este espacio puedan sumarse referentes como Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta.

Qué dijo Stolbizer sobre las sesiones extraordinarias en el Congreso

Por otro lado, la legisladora puso en duda la voluntad del Gobierno para llevar adelante un debate serio en las sesiones extraordinarias del Congreso que se extenderán del 20 de enero al 21 de febrero. Stolbizer consideró que el único interés del Gobierno es el tratamiento de los pliegos para los jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel-García Mansilla.

“El gobierno no ha mostrado, sobre el fin de año, ningún interés en que el Congreso realmente funcione, trabaje, porque fueron ellos los que clausuraron el debate del presupuesto, clausuraron el debate de la reforma de la ley de los DNU, por ejemplo, dejaron de hacer sesiones”, indicó

La legisladora también cuestionó la disposición del oficialismo para tratar la Ley de Ficha Limpia, que impediría presentarse a elecciones a los dirigentes que tengan condenas ratificadas en doble instancia, y consideró que ese proyecto es parte de un discurso “para la tribuna”.

“Lo frenaron por un acuerdo con el Bloque de Unión por la Patria para votar a Martín Menem como presidente de la Cámara. Después, el presidente se comprometió a un proyecto nuevo. Creo que el proyecto nuevo es un disparate”, cerró la diputada del GEN.

Con información de www.perfil.com