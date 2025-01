El gobernador de Chubut culpó a los mapuches por los incendios en Epuyén: «No les tenemos miedo»

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, responsabilizó a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) por los incendios que afectan a Epuyén y otras zonas de la provincia. Torres dijo que los ataques serían una represalia por el desalojo a mapuches que realizaron las fuerzas federales hace pocos días en el Parque Nacional “Los Alerces».

«A las pocas horas del desalojo tuvimos tres focos de incendio simultáneos, uno en Epuyén que arrasó con más de 70 viviendas», afirmó Torres desde su cuenta en X y agregó: «Hace pocos días, desalojamos a un grupo de delincuentes que, bajo falsas banderas, decidieron usurpar tierras en el Parque Nacional ‘Los Alerces’, poniendo en riesgo el patrimonio de todos los argentinos».

El ex director Ejecutivo de PAMI de Chubut denunció que estos hechos son parte de una estrategia deliberada: «Que quede claro: este tipo de atentados no son casuales, sino que obedecen a la planificación de los mismos delincuentes de siempre, que se amparan en un sector garantista de la Justicia que les asegura impunidad, con causas que demoran años en ser resueltas».

El dirigente del PRO también detalló otro ataque reciente: «Ayer, intentaron incendiar también la ‘Estancia Amancay’, en la Cordillera, atacando con bombas molotov y prendiendo fuego toda la maquinaria y los vehículos del lugar».

Enérgico, Torres prometió no ceder ante las amenazas: «No vamos a permitir que ningún violento nos intimide. No voy a descansar hasta que estos delincuentes estén presos y los ciudadanos de bien puedan vivir tranquilos. ¡EN CHUBUT LA LEY SE CUMPLE Y NO LES TENEMOS MIEDO!».

Avanzan los trabajos de bomberos para apagar los incendios en Chubut

Mientras tanto, brigadistas y bomberos continúan trabajando para controlar los incendios, que ya afectaron más de 2.000 hectáreas, 50 viviendas, el SUM de una escuela y un edificio público. El intendente de Epuyén, José Contreras, describió la situación como un «total desastre» y expresó su preocupación por los pronósticos de fuertes vientos en la zona.

Con información de www.elintransigente.com