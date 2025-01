Macri y Cristina Kirchner miran Santa Fe de cara a las elecciones

Argentina y Santa Fe entran en otro año electoral. La República no elige presidente y apenas dos gobernadores pero renueva gran parte de su Congreso con un jugador nuevo en la cancha: La Libertad Avanza que debutó ganando en 2023 y se quedó con la presidencia de la Nación, algunos gobernadores aliados y escasos bloques parlamentarios que lo obligan a aliarse más para bloquear que para sancionar escasas leyes.

Santa Fe sumó a este turno electoral, que estaba reservado a algunos pocos intendentes, la renovación de concejales y todas las comunas, la elección de los 69 convencionales que serán los encargados de modificar parte de la actual Constitución que 63 años atrás se estaba discutiendo por estos días.

Es la elección de convencionales lo que provincializa el turno electoral y su resultado será el primer gran título en este año. Con el Congreso haciendo que discute si elimina o no la PASO; con CABA que lo resolverá el mes venidero y con dudas sobre el calendario electoral en provincia de Buenos Aires, es Santa Fe la primera vidriera electoral y también con un jugador nuevo como es La Libertad Avanza con buena intención de votos y escasos dirigentes.

La elección santafesina del 13 de abril tendrá en 20 días su primer gran paso que es conocer la oferta electoral que tendrá la ciudadanía para escoger sus convencionales. Sin dudas, es el gobierno de Unidos el que más arriesga: impulsó la reforma al margen de otros cambios fuertes en el ordenamiento legal santafesino; el propio gobernador Maximiliano Pullaro estará en la boleta para medir en votos lo que parecen señalar las encuestas y tratar de expandir Unidos en todo el territorio ante el carancheo de dirigentes de otra fuerzas políticas que empiezan a recoger heridos de las gestiones. Y también, porqué no, empezar a proyectar una alianza nacional similar.

Ex presidentes

Sin ser el ombligo electoral del país, esta semana dos ex presidentes y titulares de sus respectivos partidos se interiorizaron del proceso electoral santafesino. Cristina Kirchner recibió a intendentes y presidentes comunales del PJ y Mauricio Macri mantuvo un largo diálogo telefónico con Pullaro.

En su rol de presidenta del PJ y de la mano de dirigentes de La Cámpora como Florencia Carignano hubo un análisis descarnado del mapa santafesino más allá de las declaraciones posteriores de trabajar por la unidad y de mencionar algún posible cabeza de lista.

Más allá de Santa Fe -donde también consultó a otros dirigentes- la dos veces ex presidenta tiene que resolver qué hará el partido en los dos distritos clave en donde el propio cristinismo arriesga posiciones, PBA y CABA. Su idea es llegar a una decisión que permita resguardar la división. Teme que en algunas provincias el peronismo vaya con varias listas y disipe el capital clave de la unidad.

Macri, en tanto, también está tironeado por fuerzas internas del Pro y La Libertad Avanza. Gran parte de su caudal electoral lo jugará en CABA pero pretende seguir controlando el partido en el resto del país. Más allá del grito de ruptura de algunos dirigentes, Macri avaló a Unidos y Pullaro le trazó algunos bosquejos del armado, de la marcha de la provincia y lo que viene.

Ya la vicegobernadora Gisela Scaglia había confirmado la firma para la continuidad de Unidos. Pullaro llegó a Macri tras la reunión que tuvo con Martín Yeza, presidente del congreso del Pro. Yeza fue intendente de General Madariaga -el centro es Pinamar- y es otro de los respaldos a la conformación de Unidos.

Armado

De cara al 7 de febrero, Pullaro tiene el desafío de cerrar una lista provincial de convencionales sin dejar heridos en el camino. Escuchó y se sentó con referentes de la alianza de gobierno y seguirá haciéndolo en la semana con la vuelta de varios de ellos de vacaciones.

La Libertad Avanza sigue apostando a que la justicia de feria obligue a cambiar la ley de reforma de la Constitución y en base a la propuesta montar la campaña electoral atacando al Senado. Nicolás Mayoraz estará al frente de la lista y encabezará la campaña.

La izquierda definió que será Claudia Balagué la primera de la lista de convencionales intentando sumar votos socialistas que no están conformes con Unidos además de un electorado propio que tiene el sector en la provincia.

Amalia Granata jugará su figura en la elección y también apuntando a cuestionar la gestión de Pullaro en un armado que se tocará con La Libertad Avanza, con sectores celestes e incluso con alguna pata peronista.

Y el peronismo es un armado electoral no resuelto aún. “Todos hablamos con todos pero acordamos poco. Más adelante será el momento de empezar a sintetizar” señala un caudillo acostumbrado a estar en la mesa de definiciones.

El jueves, las puertas partidarias se abrirán para recibir a los partidos aliados y firmar el acuerdo de constitución del frente y seguirán las conversaciones para determinar cómo será la lista provincial. Más allá del oficialismo pejotista, Marcelo Lewandowski sigue sus conversaciones con el movimiento Evita y con Igualdad, el partido que tiene como referente a Rubén Giustiniani.

“Todo sigue igual” se dijo en los tres sectores este sábado. Omar Perotti pasó en la semana por Santa Fe y mantuvo discretas reuniones con dirigentes partidarios a la espera del regreso de vacaciones de Marcos Corach y de Celia Arena.

Es el sector político que apoyó la ley de reforma constitucional y que buscará tener bancas propias en esa reunión. El justicialismo es un modelo para armar y acechado desde Unidos y desde La Libertad Avanza.

CON INFORMACION LDE ELLITORAL.