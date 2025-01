Sandra Pettovello descarta su candidatura en las legislativas: «Vine a gestionar, no a hacer política»

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, descartó su candidatura en las legislativas. En una entrevista a un medio nacional, la funcionaria expresó que su objetivo es gestionar y no involucrarse en la política partidaria. Según afirmó, el presidente Javier Milei no le pedirá que se postule, ya que confía en que está desempeñando su trabajo correctamente.

«Yo vine a gestionar, no a hacer política, no me interesa. Y Javier no me lo va a pedir porque él piensa que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. El presidente es bilardista», expresó Pettovello. Esta declaración se da en el marco de una conversación más amplia en la que la ministra repasó su primer año de gestión, destacando los logros alcanzados y defendiendo sus políticas implementadas.

Eliminación de “los gerentes de la pobreza”

Uno de los puntos clave de la gestión de Pettovello ha sido la eliminación de los gerentes de la pobreza, quienes, según la funcionaria, formaban parte de un sistema que “lucra con la vulnerabilidad de las personas”. Pettovello explicó que algunas organizaciones sociales retenían parte de los fondos destinados a planes asistenciales, lo que impedía que llegaran de manera efectiva a quienes más lo necesitaban.

«Algunas organizaciones retenían distintos porcentajes del plan asistencial», aseguró la ministra. Según Pettovello, su gestión se ha centrado en recuperar la centralidad de las familias como base para el desarrollo de la comunidad, garantizando que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

Impacto de la gestión: fin de piquetes y protestas

Otro de los logros destacados por la ministra fue la puesta en marcha de políticas que permitieron poner fin a los piquetes y las protestas sociales. Pettovello aseguró que la eliminación de los «gerentes de la pobreza» contribuyó significativamente a la reducción de estos conflictos. «Eliminar a los gerentes de la pobreza no sólo permitió poner fin a los piquetes en las calles, sino que también garantizó que los sectores más vulnerables accedan a sus beneficios sin ser condicionados ni extorsionados», remarcó la ministra.

Este enfoque ha sido una de las principales apuestas de su gestión, que ha buscado no solo atender a los sectores más necesitados, sino hacerlo de manera directa, sin intermediarios que pudieran manipular los recursos.

Defensa de la entrega de alimentos a comedores

Pettovello también se refirió a las acusaciones de organizaciones sociales sobre el supuesto mal estado de los alimentos entregados a los comedores. La ministra desmintió estas denuncias y aseguró que la justicia ya había confirmado que los alimentos entregados estaban en buen estado. «Hay que desmentir que había alimentos en mal estado. Sin embargo, no habiendo alimentos en mal estado y habiendo entregado, porque así lo dijo la Justicia, todos los alimentos, siguen acusándonos de apropiarnos de alimentos», declaró.

La ministra quien descarta su candidatura en las legislativas, también explicó que, a pesar de las acusaciones, la justicia les ha indicado que sigan con su labor, ya que consideran que lo están haciendo correctamente. «Nos siguen pidiendo informes mensuales de cómo seguimos entregando comida a los comedores, y al mismo tiempo el juez nos dice que sigamos haciendo lo que estamos haciendo porque es correcto», agregó.

Una gestión centrada en la acción y no en la política partidaria

Sandra Pettovello, quien se ha centrado en la gestión y no en la política, ha logrado implementar varias reformas clave en su ministerio. Con su rechazo a postularse en las legislativas, la ministra reafirma su compromiso con la gestión pública y con las políticas que considera fundamentales para el bienestar de los ciudadanos. Según ella, la política partidaria no debe interferir en los esfuerzos por mejorar la vida de las personas, y su trabajo seguirá orientado a la acción concreta y no a las disputas electorales.

Sandra Pettovello descarta su candidatura en las legislativas, al rechazarla , deja claro que su prioridad es continuar con la labor que considera crucial para el país, sin distraerse con las presiones del ámbito político.

