Ricardo López Murphy criticó la falta de un Presupuesto Nacional: «En Estados Unidos o Francia no se podría hacer esto»

El diputado de Hacemos Coalición Federal, Ricardo López Murphy, criticó al Gobierno de Javier Milei por la falta de un Presupuesto Nacional aprobado y alertó sobre las consecuencias institucionales de esta situación. «La ausencia de presupuesto por segundo año consecutivo produce una situación anómala respecto a la Constitución, donde está establecido que la tributación nace de la autorización del Congreso», dijo López Murphy.

En diálogo con Radio Rivadavia, el exministro de Economía señaló: «Al no tener presupuesto, el gasto se convierte como en una monarquía absoluta porque es a voluntad y decisión del presidente, cosa que no prevé la Constitución Nacional. Eso deteriora la política argentina. En Estados Unidos o Francia no se podría hacer esto que se hace acá en la Argentina».

En este sentido, criticó la estrategia del oficialismo: «El Gobierno de Milei tiene pocos diputados y senadores y le cuesta llevar adelante sus propuestas, por eso hace esto de no tener Presupuesto Nacional». Consideró que decisiones unilaterales como estas contribuyen a un deterioro institucional y no fortalecen la democracia.

La inflación en la Argentina no da tregua: la visión de López Murphy

El legislador, que formó parte de Juntos por el Cambio, reconoció avances en materia fiscal, pero fue crítico con la velocidad de los cambios: «Tenemos por mes la inflación que Estados Unidos tiene en un año. Creo que se ha avanzado en el control fiscal y eso era imprescindible para el proceso de estabilización, pero falta mucho porque la situación heredada fue muy difícil y nos llevará tiempo llegar a niveles de inflación como hoy tiene Chile, Uruguay o Paraguay».

Sobre la propuesta del Gobierno de eliminar las elecciones primarias (PASO), el exministro de Defensa nacional expresó su desacuerdo y defendió el sistema que evita casos de corrupción y le dan más poder a la ciudadanía: «Las PASO han dado un buen resultado en la Argentina porque resuelven el problema de las internas entre candidatos de un mismo partido. Además es un sistema que induce a un bajo gasto electoral, es decir, no hay nada más peligroso que políticos buscando plata (no declarada y en negro) en el sector privado para financiar campañas políticas».

El diputado también advirtió que cualquier cambio en las reglas electorales no debería realizarse en años de comicios: «Los cambios no deben darse en años electorales, en todo caso en el 2026». Según López Murphy, modificar las PASO ahora podría generar incertidumbre y afectar la transparencia del proceso democrático.

Con información de www.elintransigente.com