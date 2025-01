Se viene la tercera Copa Departamento Castellanos

La Copa Departamento Castellanos, certamen organizado por la Liga Rafaelina de Fútbol con el acompañamiento del Senador Provincial Alcides Calvo, dará inicio a su 3ra edición el día miércoles 19 de Febrero en la localidad de Bella Italia con el lanzamiento oficial y posteriormente el encuentro que abrirá la agenda deportiva en la categoría de primera división en los formatos de Copa de Oro y Copa de Plata, y de manera amistosa de la categoría 2013.

Este certamen de carácter oficial que se desarrollará por tercer año consecutivo representa una posibilidad histórica para que los clubes más convocantes y de mayor recorrido por el fútbol profesional, nacional o regional, visiten localidades del todo el Departamento Castellanos e instituciones liguistas, promoviendo de esta manera jornadas para disfrutar del deporte en familia como comunidad, a través de un esfuerzo en conjunto que permite sostener este formato de competición que ha sido replicado por otros Departamentos en la Provincia de Santa Fe.

El calendario de la primera fase se completa con los encuentros programados para el 20 de Febrero, Talleres de María Juana vs Ben Hur, Defensores de Frontera vs.Deportivo Josefina, La Hidráulica vs. Argentino Quilmes y Tiro Federal de M. Ville vs.Sportivo Roca. El Viernes 21 se destacan los encuentros entre San Martín de Angélica vs. Atlético María Juana, Juventud Unida de Villa San José vs Deportivo Aldao, Moreno de Lehmann vs.Deportivo Tacural, Independiente San Cristóbal vs. Unión de Sunchales y Argentino de Humberto vs. Deportivo Ramona. El Sábado 22, Sportivo Santa Clara vs.Atlético Esmeralda, Sportivo Libertad de Estación Clucellas vs. 9 de Julio de Rafaela, Independiente de Ataliva vs.Ferrocarril del Estado, Bochófilo Bochazo vs.Florida de Clucellas, cerrando Domingo 23 de febrero con los encuentros La Trucha FC vs.Argentino de Vila, Sportivo Aureliense vs. Peñarol de Rafaela, Belgrano de San Antonio vs. Juventud de Rafaela, Zenón Pereyra vs. Sportivo Norte y Deportivo Susana vs. el campeón defensor del título Libertad de Sunchales

En ese sentido Calvo destacó “Es muy importante poder sostener una competición de este estilo en el Departamento Castellanos, el trabajo en conjunto que realizamos con la Liga Rafaelina de Fútbol ve sus frutos en cuando podemos presenciar en cada localidad el espectáculo del público en torno a cada encuentro y que se viene superando edición tras edición, este año en el partido inaugural un club con el recorrido y la trayectoria del Club Atlético de Rafaela visitará la localidad de Bella Italia, lo que demuestra el verdadero espíritu de esta competición, que se realiza con un gran esfuerzo desde la organización, pero también desde las instituciones y los simpatizantes”.

Fuente: via pais