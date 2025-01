Intereses cruzados, las dudas de Cristina Kirchner y el PRO en alerta por las negociaciones parlamentarias

Hoy, cuando Guillermo Francos reciba en Casa Rosada a los jefes del bloque del PRO y del radicalismo aliado, y se inicien parcialmente las conversaciones formales por la convocatoria a sesiones extraordinarias, Javier Milei no podrá aún despejar las múltiples incógnitas en torno al temario enviado al Congreso porque no cuenta con ninguna certeza que le confirme si tiene o no los votos necesarios para avanzar en el Parlamento.

Exultante por su participación en la ceremonia de asunción de Donald Trump, previo a la gira por Davos, el presidente dejó las negociaciones en Buenos Aires en manos de Santiago Caputo, el interlocutor principal con los legisladores que no para de sumar atribuciones. Pero anoche, mientras los fanáticos libertarios se regodeaban con el flamante mandatario republicano, senadores aliados y del peronismo le anticiparon a este medio lo que podría ser el futuro de la Cámara alta en las próximas semanas: “El Senado va a estar paralizado”. En ese contexto, el jefe de Gabinete, abocado en los últimos tiempos a funciones estrictamente protocolares, y con algunos de sus colaboradores en observación por el “triángulo de hierro”, analizaba en estas horas convocar para la próxima semana a un grupo de senadores.

El gobierno ya exhibió en más de una oportunidad que no suele guiarse por la lógica que se impuso en los últimos años en el sistema político, y cuando el vocero presidencial anunció hace algunas semanas el contenido del paquete enviado al Congreso, lo hizo sin tener garantías del resultado de la discusión parlamentaria.

Entre esos proyectos incluidos en el temario, la eliminación de las PASO, Ficha Limpia y los pliegos de los jueces propuestos para la Corte Suprema -los tres de mayor relevancia política-, no tenían hasta anoche ninguna resolución asegurada. “No hay convicción por parte del gobierno: hay oportunismo en los objetivos”, analizó este lunes un jefe de bloque de la Cámara alta que tiene fluido diálogo con el Ejecutivo. En el Senado, la actividad en extraordinarias, convocado desde ayer hasta el 21 de febrero, está atravesada además por un condimento extra: el próximo 24 de febrero, tres días después de la finalización de ese período, deben renovarse autoridades y la disputa feroz entre la Casa Rosada y la vicepresidenta Victoria Villarruel en torno a ese acto político-administrativo contamina cualquier tipo de deliberación parlamentaria.

En franca minoría, una correlación de fuerzas que buscará equiparar en las elecciones de este año, el gobierno lanzó la convocatoria de verano con una suerte de principio de entendimiento con el peronismo para la eliminación de las primarias que, con el correr de los días, viró hacia una situación bastante más incierta como la de estas horas. En medio de las conversaciones por el futuro de los candidatos a la Corte, en especial de Ariel Lijo, cuya postulación tuvo una excelente recepción entre un buen número de gobernadores, incluidos los del PRO, en particular Ignacio Torres, que ya demostró un notable pragmatismo en Chubut con la conformación del Tribunal Supremo.

Las negociaciones con el kirchnerismo por la Corte variaron en los últimos meses. Se llegó a incluir en las tratativas al procurador y la posibilidad de ampliación del máximo tribunal hasta que el Ejecutivo decidió acotarse solo a los pliegos enviados. Además de Caputo, al frente de las conversaciones por el gobierno junto a Sebastián Amerio, hubo jefes provinciales que tuvieron una altísima participación, como Gerardo Zamora, que lo habló directamente con Cristina Kirchner.

La ex presidenta está muy activa. Incluso monitoreó las negociaciones desde su descanso en La Patagonia, hasta que volvió otra vez al Instituto Patria, la semana pasada. En un principio había dado el visto bueno para avanzar en la eliminación de las primarias que ella misma instaló hace más de quince años, pero en los últimos días empezó a cambiar de opinión. La Casa Rosada había entablado un diálogo al respecto con Paula Penacca, Cecilia Moreau y Victoria Tolosa Paz, entre otras. La ex presidenta ensayó incluso una ronda de consultas. Después de hablarlo con ella, el diputado Eduardo Valdés salió a decir este fin de semana que no podía avanzarse con extraordinarias sin la inclusión del presupuesto. Una apreciación, por cierto, bastante menos ofensiva que la que Mauricio y Jorge Macri aceptaron insertar en el comunicado del PRO de hace dos lunes, por la exclusión del presupuesto: “Refuerza una visión autoritaria”, advirtieron. Gobernadores como Rogelio Frigerio y Torres estallaron de ira. También intendentes como Guillermo Montenegro. Por lo inconsulto del comunicado oficial, que molestó muchísimo a Milei. Cuarenta y ocho horas después, el presidente avaló, y festejó, el desembarco de Diego Valenzuela. Asesores del gobierno aseguran que es un proceso que llegó para quedarse. “¿Para qué queremos un acuerdo con Macri?”, se preguntaban anoche.

Ayer, por caso, fuentes vinculadas a los estrategas de La Libertad Avanza también ponían en duda cuánto esfuerzo pondría el gobierno en estos días para la aprobación del proyecto de Ficha Limpia que, de aprobarse, le prohibiría a Cristina Kirchner presentarse como candidata si así lo quisiera. ¿Acaso el Ejecutivo sabe que no cuenta con los votos necesarios y lo agitó políticamente para presionar a la ex presidenta a cambio de otros temas sensibles para el presidente, como los pliegos de los jueces? Es una de las hipótesis que se maneja entre los senadores.

¿Qué pensará Macri?

En ese escenario, la ex presidenta analiza sus próximos movimientos. Con el calendario electoral bien presente, todavía no definió un posicionamiento definitivo en torno a las PASO. Sí avaló que el peronismo apoye el proyecto de suspensión de las primarias en la capital que, de aprobarse, facultaría al jefe de Gobierno del PRO a avanzar con la supresión de esa instancia y a adelantar aún más las elecciones locales. Lo conversó con Juan Manuel Olmos, que auspicia a Leandro Santoro como cabeza de lista en esa categoría.

Ayer, sin embargo, había legisladores del PJ que dejaban algún resquicio para la duda porque decían que la ex presidenta había enviado algunos mensajes contradictorios. Vinculados, especialmente, con la provincia de Buenos Aires, y la posibilidad de darle a Axel Kicillof un incentivo extra para despegarse definitivamente del cristinismo en ese territorio clave para el peronismo. La disputa entre el Instituto Patria y el gobernador no parece ofrecer por ahora ninguna señal de tregua. Máximo Kirchner es uno de los más interesados en que eso no pase. La provincia de Buenos Aires no es, de todos modos, el único distrito que su madre analiza para sacar conclusiones. Santa Fe, por ejemplo, es otro de ellos.

La eliminación de las primarias en la elección de los 69 convencionales constituyentes que reformarán la constitución provincial, y que se elegirán el próximo 6 de abril -el primer test del año-, una decisión que Maximiliano Pullaro consiguió gracias al aporte de Omar Perotti-, provocó una dispersión descontrolada en el PJ provincial. El senador Marcelo Lewandowski aún rechazaba este fin de semana la invitación para liderar una boleta de unidad, y no había acuerdo entre los diferentes sectores, una atomización que podría agudizar la crisis del peronismo santafesino.

Una crisis similar, pero de otras características y magnitudes, es la que atraviesa al PRO, que ve por primera vez una amenaza seria en la casa matriz que es la Ciudad de Buenos Aires.

Ayer, Jorge Macri firmó el decreto con su convocatoria formal a sesiones extraordinarias: incluyó la suspensión de las PASO para este año para los cargos legislativos locales, tal como había anunciado cuando oficializó el desdoblamiento del calendario, una iniciativa que también irritó al gobierno. El alcalde recibió, casi de inmediato, un mensaje informal del peronismo de acompañamiento legislativo, que podría materializarse en las próximas semanas.

No así del bloque oficial de LLA, que responde a Karina Milei, que mantiene una persistente guerra a cielo abierto contra el PRO en ese distrito, y que no definió aún qué postura tendrá cuando la discusión llegue al recinto. La Libertad Avanza insiste en que, a nivel nacional, quiere eliminar las primarias, y que, en todo caso, la suspensión es una opción a analizar llegado el caso.

¿Tiene margen, en la Ciudad, para no votar una suspensión de esa instancia electoral que implicaría una reducción del gasto? Es una posibilidad, con el argumento de la eliminación definitiva. La misma definición podrían tomar los tres legisladores que responden a Patricia Bullrich, liderados por Juan Pablo Arenaza, que ya rechazaron el presupuesto enviado por el jefe de Gobierno y que tienen la decisión tomada de unirse a la bancada de LLA oficial antes del inicio de las sesiones ordinarias de marzo.

* Para www.infobae.com