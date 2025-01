«Me usó de chivo expiatorio»: duras críticas de Federico Sturzenegger al macrismo

El Ministro de Desregulación Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comparó la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) con la de Javier Milei. El funcionario fue miembro de ambas administraciones y si bien comparten algunos puntos ideológicos en común, también halló diferencias, en especial sobre las formas del libertario y cómo lo trataron en el macrismo.

«El macrismo incluso me usó casi de chivo expiatorio de cosas que yo no tenía nada que ver. Fue en lo personal muy doloroso, pero ya está. Uno da vuelta la página, por suerte», reveló el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quien renunció a ese cargo durante el Gobierno de Juntos por el Cambio porque tomaron medidas económicas que él no acompañaba.

Sin embargo, Sturzenegger remarca que esto ya es cosa del pasado y que «por suerte» ahora forma parte de otro Gobierno. «Hay un presidente que está dispuesto a ejecutar un cambio de 180 grados. Milei quiere más, marcándote lo que hiciste bien», destacó el economista que valoró el trabajo de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía como una de las bases de la gestión.

Las diferencias entre Macri y Milei

Seguido a esto, Federico Sturzenegger detalló las diferencias que hay entre el expresidente del PRO y el actual mandatario. «Una diferencia grande, siento que es que Macri era la idea de ‘que esto funcione bien’ y en Milei es ‘¿Esto tiene que existir o no tiene que existir?’, es ir paso más al fondo de la cuestión», subrayó el economista al compararlos.

El Gobierno de Mauricio Macri, todos teníamos la idea de parar al kirchnerismo porque teníamos esa tendencia que nos iba acercando a Venezuela y la tarea era parar eso. La manera que Mauricio actuó fue una coalición, la de Juntos por el Cambio, que es el PRO, más la UCR y la CC, toda gente de bien con el mismo propósito, pero que en algunas cosas no piensa exactamente lo mismo», explicó.

«Fue un gobierno diverso, quizás no es tanto la química sino buena onda. Conceptualmente pensaban diferente«, aseguró Sturzenegger en el streaming Carajo en una entrevista realizada por el influencer libertario el Gordo Dan. Estas declaraciones fueron en referencia a la posible coalición a establecer entre La Libertad Avanza y el PRO para las próximas elecciones y en lo que no se debe repetir de la gestión pasada.

