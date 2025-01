Michelle Obama publica contundente mensaje tras faltar a la toma de posesión de Trump

Michelle Obama compartió un contundente mensaje durante los preparativos de la toma de posesión del presidente Donald Trump, ya que la ex primera dama decidió mantenerse al margen de la celebración.

Michelle, cuyo marido Barack Obama estaba presente, optó por compartir una cita de Martin Luther King Jr. en Instagram apenas un par de horas antes de que Trump jurara su cargo como 47.º presidente de Estados Unidos.

La ocasión coincide con el día festivo en honor del defensor estadounidense de los derechos civiles.

La mujer de 61 años publicó la cita: “Siempre es el momento de hacer lo correcto”. El mensaje era también en apoyo del grupo sin ánimo de lucro When We All Vote.

“El legado de servicio del reverendo Dr. Martin Luther King Jr. siempre me inspira”, escribió Obama. “Este #MLKDay, espero que se unan a mí y a @WhenWeAllVote para honrar la vida y el legado del Dr. King involucrándose en su comunidad”.

“Ya sea como mentores de estudiantes en su escuela local o como voluntarios para una causa que les importe, todo ayuda a marcar la diferencia. Cuéntenme cómo están contribuyendo de vuelta hoy en los comentarios”, añadió.

Algunos de los seguidores de Michelle en Instagram compartieron mensajes de apoyo a su decisión de faltar a la inauguración.

“Hoy lo celebramos a él [King Jr.] y no esta tontería en la capital”, comentó una persona.

“La única persona a la que reconocemos hoy”, escribió otro. “Gracias por NO asistir a ninguna de las festividades naranjas”, agregó otra persona, con un emoji de una cara de payaso.

“Comprendemos tu ausencia”, le dijo a Michelle otro simpatizante. “La hipocresía de que esté bien no aceptar los resultados de unas elecciones y tratarte a ti y a tu familia con tanto vitriolo. Trump era aborrecible para ti, era aborrecible para Biden. Es cansado tratar de ser la persona más grande cuando te enfrentas a un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Te apoyamos”.

Te queremos aún más por la decisión que tomaste el día de MLK”, añadió otro.

Los comentarios en la publicación de Michelle fueron en su mayoría de apoyo, pero un puñado dijo que era “vergonzoso” que ella no asistiera. “Es vergonzoso que no asistas a la toma de posesión. Se supone que es una transición pacífica de un partido a otro”, expresó una persona.

Según un informe de la semana pasada, Michelle habría faltado a la toma de posesión de Trump porque no quiere “fingir” una sonrisa a alguien que considera fundamentalmente una amenaza para la democracia estadounidense.

Desde su oficina se confirmó que no asistiría a la toma de posesión de Trump, pero no dieron más explicaciones en el escueto comunicado.

Los representantes de Michelle no respondieron cuando The Independent se puso en contacto para solicitar comentarios.

Las especulaciones sobre su ausencia en la toma de posesión de Trump han sido constantes desde su anuncio, pero una fuente cercana a Michelle ofreció información sobre la decisión, según People.



“No hay que exagerar sus sentimientos hacia [Trump]. No es de las que ponen una cara agradable y fingen por protocolo”, dijo la fuente al medio.

Asimismo, agregó que Michelle tampoco hace cosas por protocolo o por tradición.

“La gente esperaría que reprimiera sus sentimientos ante las cámaras si asistía a su segunda toma de posesión”.



A pesar de las presiones para que en el futuro se presente como candidata a presidenta del Partido Demócrata, Michelle ha evitado involucrarse en política desde que se fue de Washington D. C. y ha asegurado que ya no siente la necesidad de ser una figura pública, según informó la fuente citada por People.

Tanto Donald como Melania Trump se negaron a asistir a la toma de posesión de Joe Biden en enero de 2021 y se convirtieron en los primeros líderes estadounidenses que no acuden a la sucesión desde 1869.

Michelle, que fue primera dama entre 2009 y 2017, sí asistió a la primera toma de posesión de Trump, en enero de 2017, y más tarde reveló su malestar porque se esperaba que se sentara entre el público para verle jurar como comandante en jefe.

“Sentarse allí y ver cómo se exhibía lo contrario de lo que representábamos: no había diversidad, no había color en ese escenario”, manifestó al respecto en su programa The Light Podcast en 2023.



