¿Regresa Bonino?

Cuando un político quiere avisar que próximamente estará en campaña comienza con una serie de movimientos bastantes fáciles de adivinar. Desde hace unas semanas vimos que Raúl "Lalo" Bonino comenzaba a moverse en las redes sociales y en conversaciones privadas con un objetivo inequívoco.

A partir de esas alertas nos comenzamos a mover y a averiguar y casi que podemos asegurar que existen muchas posibilidades que Bonino se presente como candidato a Concejal para las próximas elecciones.

Una persona allegada a Bonino fue contundente cuando se lo preguntamos: "Lalo está con ganas, tiene las pilas cargadas y la gente en la calle le pide que se presente, tiene una base de votos importante y con un trabajo arduo y duro de aquí a las elecciones, esa base se puede incrementar y mucho, lo veo con ganas, con muchas ganas". A esta misma persona le preguntamos si algunos acontecimientos públicos pero de la vida privada de Bonino lo podía perjudicar, y la respuesta fue inmediata: "Si se habla que el Gordo (Iván) Viotti se puede presentar, no veo por que Lalo no. No hay nada raro, tuvo un accidente y nada más, todo lo demás son habladurías sin ningún sustento, Lalo es el mismo de siempre, el mismo que presidió el Concejo Municipal, el mismo que llevó al Pro a un lugar donde ningún otro pudo y algunos se encargaron de destruir".

Dicen que hace un mes Bonino le encargó una encuesta a un encuestador conocido de nuestra ciudad y que los resultados de la misma fueron muy alentadores, que una de las cosas que más entusiasmó a Bonino fue que le dijeron que su caudal electoral es de aproximadamente 4 mil votos, y que si bien estaba al 50% de lo que hace falta para ser concejal, la empresa no era imposible y en algunos sectores de Rafaela su nombre sigue siendo una alternativa más que valida a la hora de votar.

También pudimos averiguar que existió un encuentro entre Bonino y la vicegobernadora de la provincia, y que fue ella la que lo alentó a que reflotara al destruido Pro de Rafaela, que incluso se barajaron algunos nombres y que otra charla quedó para más adelante.

Bonino no está seguro de abrevar sobre los restos del Pro, se siente mucho más cómodo con el discurso libertario y prefiere que ese sea su ámbito, pero quienes hoy están en las huestes de Milei no ven con buenos ojos la llegada de Lalo, pero tampoco lo descartan.

Hay quienes tienen listo el asado para juntar en la mesa a Ceferino Mondino, Carina Visintini, Hugo Menossi y Lalo Bonino, los que ya sacaron la carne del freezer y tiene todo listo para prender el fuego nos dijeron: "Esos cuatro nombres alcanzan para hacer mucha fuerza, si le sumamos cuatro o cinco más, damos pelea. El Radicalismo está en el gobierno y no tiene más que 4 nombres, de los cuales uno es cualquier cosa. de ese asado puede salir la resurrección del Pro y "agarrate Catalina".

Estos días van a ser fundamentales para saber si Bonino se presenta nuevamente como candidato a concejal, ganas no le faltan, pero hay cuestiones que resolver.

Por ahora es una posibilidad cierta, hay muchas cosas por resolver y el tiempo no es mucho, lo principal es que Bonino quiere ser candidato, quizá las otras cosas se puedan solucionar.