El Gobierno busca derogar cupo trans y otras leyes de discriminación positiva

El Gobierno está trabajando en un proyecto para modificar varias leyes que, según ellos, promueven discriminación positiva. El principal objetivo de esta iniciativa es derogar el cupo trans en el Estado y la posibilidad de obtener el DNI no binario. Esta propuesta ha sido denominada la “ley de igualdad ante la ley”. Se espera que sea presentada en el Congreso en los próximos meses.

Modificación de la ley de paridad y femicidio

Otra de las leyes que se modificaría es la Ley de Paridad de Género, que obliga a intercalar a mujeres y hombres en las listas electorales. Además, se revisaría la tipificación del femicidio. El proyecto busca igualar las penas por homicidio, sin considerar el género de la víctima. Para el Gobierno, esta distinción no tiene justificación.

Cambio en el empleo público y capacitación en género

El proyecto también propone eliminar la ley 27.636, que establece un cupo del 1% para personas trans en el empleo público. Además, se modificaría la Ley Micaela, que obliga a la capacitación sobre género y violencia de género para funcionarios públicos. La Casa Rosada sostiene que estas medidas ya no son necesarias para garantizar igualdad.

El debate en el Congreso

La iniciativa será presentada en el Congreso durante la campaña electoral, lo que incrementará la polémica. Aunque algunos defienden el proyecto como un paso hacia la igualdad formal, otros lo ven como un retroceso en los derechos de minorías y mujeres.

Impacto en derechos adquiridos

El Gobierno de Javier Milei aclaró que el proyecto no tendrá carácter retroactivo. Esto significa que las personas que ya cuentan con un DNI no binario o que ocupan cargos bajo el cupo trans, no perderán sus derechos. Sin embargo, la iniciativa podría generar un fuerte rechazo entre sectores que defienden los derechos de las comunidades LGTB y de las mujeres.

El gobierno no solo busca derogar cupo trans sino también tiene la propuesta de derogar leyes de discriminación positiva, esto será uno de los temas clave en la agenda electoral. En un año electoral, el Gobierno de Javier Milei buscará avanzar con este proyecto, que se perfila como una de las discusiones más importantes del próximo periodo legislativo.

