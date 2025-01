Baja temporal de retenciones: referentes del campo santafesino coincidieron en que "es positivo pero no alcanza"

Luego de que el Gobierno haya anunciado este jueves la baja temporal de retenciones para todos los cultivos principales hasta junio próximo, los principales referentes del sector agropecuario santafesino dieron su postura en diálogo con UNO Santa Fe acerca del alcance de una medida que consideraron "positiva" pero que "no alcanza".

El presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ricardo Argenti, fue uno de los referentes locales del campo que habló con este medio sobre la reciente medida: "Es una buena noticia, un reconocimiento de lo que significa la injusticia de las retenciones, incluso Adorni habló del robo de las retenciones como lo dijo el presidente Milei".

Posteriormente graficó la mala situación que atraviesa el campo: "Esto significa un empezar a cumplir con su palabra de parte de Milei, pero es un valor que mejora solo un poco el valor final de la soja y no va a ser "la" solución. Lamentablemente llegamos a un estado crítico en el valor de la soja y el valor de todos los granos en general que hace que las retenciones tengan que ser eliminadas totalmente. Caputo habló de una gradualidad que durará hasta junio, es mucho tiempo para esperar".

"El campo está fundido"

Desde el próximo lunes hasta fines de junio bajarán las alícuotas para todos los cultivos principales como la soja (poroto), que pasará del 33 al 26% y sus derivados que bajarán del 31 al 24,5%. También se reducirán los derechos para la exportación para el trigo (12 a 9,5%), la cebada (12 a 9,5%), el maíz (12 a 9,5%), el girasol (7 a 5,5%) y el sorgo (12 a 9,5%).

"Esperemos que ayude el clima y que la medida sea acompañada con algunos otros trámites burocráticos o bien que se siga reduciendo la alícuota de retenciones. Tal vez Nación no puede hacer por el grado de complejidad de la herencia recibida, es entendible, pero somos un sector muy castigado. Venimos de tres años de sequía, estamos muy complicados como para seguir soportando retenciones", continuó el titular de la Sociedad Rural de Santa Fe.

"Creo que esto significa un gesto de que han tomado conciencia y es bueno, pero no alcanza. A la larga deberán seguir bajando las retenciones, no tienen que existir. Entiendo que están convencidos de eso y entiendo que no lo pueden hacer de una sola vez, pero tienen que buscar a otro que financie lo que fue la fiesta, porque el campo está fundido", concluyó.

Carsfe postuló como "positiva y sorpresiva" a la medida

Otra de las voces que se pronunció sobre esto en diálogo con este medio fue la presidenta de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Sara Gardiol, quien expuso: "La medida es sorpresiva por el momento en el que se toma, teniendo en cuenta que ya había una fecha establecida con la Mesa de Enlace para discutir el tema el próximo 6 de febrero. Entendemos que la presencia de los gobernadores de la Región Centro ha tenido su efecto".

En primera instancia, la referente de Carsfe postuló como "positiva" a la medida, aunque destacó su carácter temporal: "Abarca hasta el momento en el que se termina la campaña y que hace que en este período sea atractivo la comercialización de granos que puede tener el productor en existencia, o bien en la cosecha próxima. Sería interesante que el Estado se haga de otros recursos para atender sus obligaciones. Veremos cuales son las reglamentaciones que aparecerán al respecto, pero en principio es positivo".

