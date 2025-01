Reedición de JxC o ir en soledad: la UCR analiza alternativas electorales en las provincias clave

La UCR no definirá una estrategia nacional para las elecciones legislativas de este año. Evitará convocar a la Convención Nacional que suele despertar fuertes discusiones y enfrentamientos, como sucedió en el 2015 en Gualeguaychú. En consecuencia, cada provincia intenta - con poca fortuna- delinear una política de alianza que les permita hacer pie en el desafío por renovar las 4 bancas en el Senado y las 25 en Diputados. Con el 2025, ya iniciado y sin definiciones por parte Javier Milei, varias ideas comienzan a surgir en las mesas de debates de los radicales que van de un extremo al otro: una reedición de Juntos por el Cambio o desempolvar la lista 3.

El primero en tirar la piedra fue Rodrigo de Loredo. Durante una entrevista con TN, consultado por el futuro electoral del radicalismo cordobés, consideró que hay “dos opciones: o armar un frente coalicional con La Libertad Avanza (no sé qué opina La Libertad Avanza de eso) o armar una coalición con el PRO y otras expresiones políticas con esta identidad”. El jefe de bloque de la UCR en la Cámara de Diputados es uno de los que debe renovar su banca y, en paralelo, trabaja para su candidatura a gobernador en el 2027. Para ese último objetivo tiene anotado también a Luis Juez, quien se muestra cercano a Milei y adelantó que renunciará a la presidencia del bloque PRO en el Senado.

Tras las declaraciones de De Loredo, el espacio Más Radicalismo que lidera Ramón Mestre salió al cruce. En un comunicado lo acusaron de “estafar al electorado” al atribuirse “una representación que no posee”. “Tendrá que esperar a que el Congreso Partidario defina su política de alianzas para que, a posterior, sean los afiliados los que decidan los candidatos”, aclararon.

“En el congreso partidario lo vamos a hacer cagar a Rodrigo”, amenazan los radicales adversarios. El órgano institucional está integrado por 119 congresales, de los cuales, según dejaron trascender los enfrentados a De Loredo, más de la mitad votaría en contra de ir a una alianza con Milei. “Macri y Rodrigo quieren aliarse con los libertarios y el Presidente no les da ni pelota. Milei no necesita de nadie para ganar y no quiere saber nada con nosotros los radicales”, describen.

¿Cuál es la propuesta alternativa? Según pudo reconstruir Infobae, en el mestrismo piensan en una alianza con la Coalición Cívica y partidos vecinales que, como ellos, coinciden en que el futuro es “sin Milei y sin Macri”. Tampoco descartan desempolvar la lista 3 y competir sin socios. El antecedente con el que cuentan es el del 2009, cuando Ramón Mestre consiguió una banca en el Senado, tras haber rechazado una alianza con Luis Juez. La UCR quedó segunda y en tercer lugar el Frente para la Victoria.

Este sector ve un escenario claro: de las 9 bancas que Córdoba pone en juego en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza se quedará con al menos 5, ya que hay grandes posibilidades de que saquen el 50% de los votos. El peronismo de Martín Llaryora y Juan Schiaretti, suponen, podría sacar el 25%, quedándose con dos escaños. “Hay un 25% restante que la UCR puede disputar, dar la sorpresa y quedarnos con una banca”, se entusiasman al considerar que el kirchnerismo está prácticamente desaparecido en la provincia.

El caso bonaerense

En la provincia de Buenos Aires la UCR tiene un panorama similar o, incluso, más complejo. El año pasado los candidatos de Maximiliano Abad y Martin Lousteau se enfrentaron en una interna por la presidencia del Comité local que todavía debe resolverse en la Justicia, aunque un fallo ya dio ganador al oficialista Miguel Fernández.

En el entorno de Abad creen que el distanciamiento que se generó entre el PRO y La Libertad Avanza a raíz del desdoblamiento de las elecciones porteñas que anunció Jorge Macri, habrá un efecto espejo en el territorio bonaerense. Es por eso que no descartan que se produzca una reedición de Juntos por el Cambio. ¿Qué diferencias habría con lo que fue la coalición hasta la derrota del 2023? La incorporación del peronismo no kirchnerista. En ese punto sería crucial una ruptura definitiva de Axel Kicillof con La Cámpora.

Entre las autoridades partidarias de la UCR bonaerense no descartan ese escenario como viable. Es más, creen que podría representar una oportunidad para “darle una salida” al fuerte enfrentamiento que mantienen con el sector de Lousteau y Manes. El economista y el neurólogo unieron fuerzas el año pasado para derrotar al candidato de Abad para la presidencia del partido centenario.

De hecho, durante el acto que encabezó en Mar del Plata con dirigentes de la provincia, Abad hizo un llamado a “construir una coalición con los sectores más dinámicos y transformadores” y agregó: “Les dejo una última certeza que es también una invitación a encarar este 2025 con todas las ganas: la Unión Cívica Radical jamás puede ser cómplice del silencio y las especulaciones”.

Sin embargo, en el equipo de Facundo Manes, quien también pone en juego su banca este año, descartaron de plano la posibilidad de una reedición de Juntos por el Cambio. “Sería una forma despechada de armar un espacio: ‘como no me da bola La Libertad Avanza me voy con el PRO’”, analizaron cerca del neurólogo. Además, acusaron a las autoridades partidarias bonaerenses de “estar muy callados” durante el gobierno libertario y remataron: “La unidad sin definiciones no sirve”.

En Evolución coinciden con el diagnóstico. Hasta ven poco probable que Kicillof llegue a un acuerdo con Abad, sobre todo por las fuertes críticas que sus aliados lanzan a la gestión bonaerense. Según su mirada, es apresurado hablar de políticas de alianzas cuando todavía deben definirse cómo será el campo de batalla, en referencia a la posibilidad de desdoblar las elecciones y la eliminación de las PASO.

