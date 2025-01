Cristian Cunha: "La gestión de Pullaro expresa los valores del PRO"

El secretario de Cooperación del Gobierno provincial y presidente de la Asamblea provincial del PRO Santa Fe, Cristian Cunha, afirmó que “el frente Unidos nació de la expresión de distintos partidos que antepusieron sus coincidencias para terminar para siempre con la decadencia que generó el kirchnerismo”.

“La gestión de gobierno que conduce Maximilano Pullaro, sin dudas representa los valores del PRO”, afirmó el secretario de Cooperación. Cunha integra el gabinete provincial, fue presidente del partido hasta septiembre último en que asumiera el cargo Gisela Scaglia y fuera designado al frente del otro órgano clave de conducción que es la Asamblea partidaria.

La declaración de Cunha se da a dos semanas del cierre de listas provinciales y ante la insistencia de algunos legisladores nacionales -especialmente José Nuñez- quien días atrás cuestionó a Pullaro por pedir baja de retenciones y le reprochó el aumento de impuestos y gasto público provincial.

Medidas alineadas

“En materia de seguridad, educación y producción hoy se están tomando medidas muy alineadas con las ideas de nuestro partido, por lo que somos parte de esta coalición de gobierno no sólo en papeles, sino también en la toma de decisiones y en la confección del camino que se está construyendo” apuntó Cunha a quien el gobierno le encomendó, entre otras tareas, la campaña contra el dengue.

Cunha enfatizó sobre “los logros de la administración provincial” que integra, y agregó que “es justo lo que como partido comenzamos a hacer cuando Mauricio Macri asumió la presidencia en el 2015. Como estado provincial logramos bajar en Rosario, en un año, la tasa de homicidios en un 65,5%”.

“Hoy ves un plan de acción de las fuerzas de seguridad en todos lados; en educación se logró bajar el ausentismo docente y que los chicos pudieran cursar un año escolar con menos inconvenientes; en lo económico, con mucha austeridad, logramos equilibrar las cuentas de la provincia y terminar con superávit fiscal”, repasó.

Situación del campo

Sobre la situación del agro y la producción, Cunha apuntó sobre las medidas que el gobierno provincial implementó para el sector: “hicimos nuestra parte durante este primer año de gestión. En el 2024 se recaudó en Impuesto Inmobiliario Rural apenas 70 millones de dólares, mientras que la Provincia invirtió 353 millones de dólares en infraestructura productiva”.

A su vez, señaló que “para este 2025 hay una proyección de recaudación de 100 millones de dólares en impuesto rural, y el gobierno provincial planea invertir 1.200 millones de dólares en infraestructura productiva. Esto indica que estamos invirtiendo más en producción de que lo que nos ingresa en concepto de impuestos del sector”.

Al respecto de lo nacional y su articulación con la provincia, el secretario de Cooperación expresó: “En ambos casos hemos tomado un camino contundente de hacer, ordenar y cambiar, eso trae la certeza de que habrá un mayor bienestar para los santafesinos y los argentinos”.

Agregó que “hay que celebrar la medida de Milei sobre la baja en las retenciones, porque representan lo más corrosivo de las políticas kirchneristas; el Presidente supo escuchar y empieza a enfilar el rumbo en favor de nuestro gran motor productivo que es el campo, y esa es una excelente noticia para Santa Fe, que reclamaba un gesto de estas características”.

Memoria y cambio

No dejó de pedir “tener memoria y recordar que Unidos Para Cambiar Santa Fe se gestó como una fiel vocación de cambio. La expresión democrática de los santafesinos eligió a Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia como la fórmula más votada de la historia, y por elevación a nuestro frente, que lejos de ser un rejunte, es una muestra fiel de cómo se puede gobernar con distintos enfoques ideológicos, sin perder de vista lo verdaderamente importante que es mejorarle la vida a la gente”.

Cunha dijo creer en la heterogeneidad de Unidos. “Debemos ser amplios para sumar más voluntades entendiendo dónde está el límite, pero que convivan el que está a favor de Javier Milei y el que no, o que tengamos alguna diferencia en algún tema específico pero no estructural, considero que es la riqueza de lo que somos y no está mal”.

Sobre el gobierno nacional, Cunha dijo que “a título personal” apoya al presidente Javier Milei. “Como parte del PRO santafesino trabajé en su campaña de cara al balotaje para que llegara a la Casa Rosada; entiendo plenamente que el mayor objetivo estaba puesto en derrotar al kirchnerismo en todas las instancias, y los argentinos escogieron a La Libertad Avanza para que sea el cambio que el país necesitaba; lejos de renegar de ello, nosotros nos pusimos a disposición e intentamos tender puentes para generar todas las herramientas que permitieran las profundas transformaciones que Argentina requería”.

“Independientemente del contexto político que desandan en estos días producto de estar cercanos al inicio de una campaña electoral, consideramos fundamental no desviar el foco de lo verdaderamente importante, y para lo que fuimos votados: mejorar la vida de los santafesinos y los argentinos desde cada acción que nos toqué llevar adelante como gestión” concluyó el dirigente rosarino.

Amarillos

La vicegobernadora Gisela Scaglia es hoy la presidenta del PRO santafesino y días atrás le habló a El Litoral del apoyo del titular partidario nacional, Mauricio Macri a los gobiernos provinciales de los cuales forma parte del partido.

Cunha, ex presidente partidario y hoy titular de la Asamblea fijó clara posición este fin de semana sobre la necesidad de mantener el rumbo en la provincia. Integra el gabinete de Pullaro y el sector aspira a estar en la convención constituyente formando parte del bloque de Unidos.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.