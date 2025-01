Copa Davis: Argentina viaja a Noruega

Con aires renovados por la capitanía de Javier Frana, se inicia la temporada 2025 de Copa Davis para el equipo de la Asociación Argentina de Tenis.

Terminó la era Guillermo Coria, cuyo último capítulo fue la discusión acerca de la no inclusión del doblista Horacio Zeballos para competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, situación que generó un natural desgaste, que sumado a los resultados no alcanzados, derivó en el alejamiento del cargo del ex número tres del mundo.

La primera escala de este año es Noruega, examen para el equipo nacional en la tierra del top ten Casper Ruud, bajo techo y en superficie veloz.

Antes de su viaje, en la cancha rápida del tenis club argentino se entrenaron el singlista Mariano Navone y el doblista Andrés Molteni, bajo la supervisión de Frana, eximio ex jugador de singles y dobles, que representó al país en numerosas competencias internacionales, incluyendo la obtención de una medalla de bronce junto con Christian Miniussi -de quien luego se distanció- en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Estas son algunas de las definiciones más destacadas que dejó el capitán del equipo argentino y lo que se puede leer entrelíneas:

“Después de asumir fui hablando con cada uno de los jugadores para saber cuál era la situación, con quiénes podía contar y comentarles cuál iba a ser mi idea” comenzó diciendo Frana. “Dentro de todo ese abanico de charlas, tocó la de Horacio (Zeballos), que me manifestó que sí, que estaba dispuesto a jugar. Cuando hablé con Machi (González), él tuvo la generosidad de compartirme su decisión (de que ya no seguirá jugando Copa Davis), que estaba recién tomada y todavía no la había divulgado totalmente dentro de su mundo. Ya con eso, comencé a armar el equipo con las posibilidades que tengo, que es lo que trato de hacer siempre. En esta ocasión consideré que tanto Horacio como Andy (Molteni) eran los apropiados. Ellos también se conocen, Habían jugado juntos y tienen la máxima predisposición para estar en el equipo”, amplió el capitán. A partir de este reconocimiento, el rafaelino hace la lógica, convoca a dos especialistas experimentados, dispuestos a jugar y aventa así toda polémica que precedió a su gestión. Es práctico, echa mano a lo mejor de que dispone y lo utiliza en aquello en lo que más adecuadamente se viene desempeñando. Simple y sencillo.

En cuánto a los singles, Frana también trató de bajarle el tono a cualquier posible especulación, reconociendo que “Fran (Cerúndolo) estaba en el equipo inicial, pero después surgió la situación de qué cuando terminó Australia todo se complicó, tanto por el tendón de Aquiles (la lesión que lo margina de la delegación), como por un pinchazo en el isquiotibial. Se hizo todos los estudios y la recomendación de los médicos fue que no era para nada aconsejable que jugara. Facu (Díaz Acosta) para nosotros es una super incorporación porque nos da la posibilidad de meter a un zurdo en el equipo que siempre suma y es una ayuda”, completó. Díaz Aosta no estuvo en el encuentro y la asociación informó que se encontraba con una molestia estomacal. El jugador se retiró justamente en la segunda ronda del abierto de Australia cuando disputaba su partido frente a Francisco Cerúndolo, acusando una lesión en el tobillo que se le había producido en el partido anterior. Se espera que esté recuperado para la serie contra Noruega.

A continuación Javier Frana se refirió a los intangibles: ambiente y buena onda. “Lo que vamos viendo es que hay muy buen clima, los chicos están con buen ánimo, es básicamente lo que se necesita en este momento, que haya una buena energía y eso va a ir generando procesos más virtuosos para estar cómodos y a la vez tratando de trabajar para que esa unión no sea casual, sino que sea producto de un proceso y de un entendimiento de que nos tenemos que armar primero como equipo y construir para poder sentirnos cómodos como en todo ámbito. Cuando uno está incómodo en un lugar, cuando alguien no se siente seguro no saca lo mejor de sí, está siempre con la guardia alta y esto es un privilegio que te da la Copa Davis, que te da el tenis para que el tenista pueda vivir la experiencia de lo que es estar en un equipo. Después si no la afrontás o no la querés vivir de esa manera ya es una decisión tuya, pero por lo menos la posibilidad de armarla como creo que es el ideal, por ahora se va cumpliendo porque los nuevos obviamente están mucho más permeables y están recién empezando a entender algunas cosas así como yo estoy entendiendo la función que me toca, entonces a partir de ahí estamos todos muy abiertos a escucharnos, a hablar. Obviamente, paralelamente se van trabajando las cuestiones específicas que tienen que ver con la preparación, la superficie, con lo que nos vamos a encontrar, con la cancha, con los rivales, etc. etc. y toda la logística que esto significa”.

Está muy claro que Frana no quiere que se repitan situaciones incómodas como las vividas en el pasado, evitando dimes y diretes en relación con convocatorias, inclusiones, exclusiones, renuncias, aceptaciones, en fin, intenta a partir de una actitud abierta e inclusiva saber quiénes realmente desean estar, se encuentran predispuestos a sumar y desde allí él elige con su experiencia técnica, su manejo de grupo y el sentimiento y olfato que va adquiriendo en el trato con todos los participantes, que no son solamente los jugadores, sino los demás componentes tanto del equipo de la Asociación Argentina de Tenis, como aquellos que acompañan a cada jugador durante su calendario individual. Éste es el “Rol 360” que Frana nos había anticipado en el Belgrano Athletic Club el día de su presentación como capitán del conjunto nacional.

Es de esperar que esta nueva etapa que se inicia tenga por rasgo distintivo el confort, la solidez técnica y oportuna en las decisiones, el compromiso de los jugadores y un cierto grado de generosidad y desprendimiento, necesario para que los objetivos del equipo -que finalmente se traducen en resultados- lleguen. Si es en el corto plazo, mejor, pero si esos cimientos son construidos de manera sólida, aquellos logros se conseguirán como consecuencia del proceso. El tiempo lo revelará.

Fuente: 442