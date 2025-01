Franco Colapinto: su trabajo en Enstone y detalles de su contrato

Seis días después que Alpine le diera la bienvenida en su sitio oficial, el 9 de enero, Franco Colapinto viajaba a Enstone, sede y fábrica de Alpine en Reino Unido, para conocer la planta y el personal. El martes 21, llegó a Enstone en una camioneta Renault que le facilitó Alpine y se tomó fotos en el salón de exposición junto al Renault R25 con el que Fernando Alonso ganó su 1° campeonato.

En sus primeras declaraciones Colapinto decía: “Estoy muy felíz de este momento en mi carrera deportiva. Mi primer día en un equipo que está creciendo un montón, que quiere volver a la punta. Es un equipo que merece estar arriba peleando por campeonatos, así que es un placer estar acá, conocer la fábrica y a todo el equipo... Mucho por aprender, pero un gran primer día...Gran comienzo del año...”

El trabajo de Franco Colapinto en Enstone

Además de reuniones estratégicas con los ingenieros del equipo, su trabajo en el simulador, será muy intenso. Alpine corre con motor Renault (alcanzado por la normativa de congelación en el desarrollo de motores 2022) con un déficit de rendimiento que se calcula en 3 décimas por vuelta respecto al resto, por lo que el equipo tendrá que trabajar mucho para ajustar las plataformas mecánica y aerodinámica, para compensarlo.

Colapinto también recibirá la misma preparación física que los pilotos titulares, Pierre Gasly y Jack Doohan, ya que como tercer piloto, tendrá que estar listo para reemplazarlos, si las circunstancias lo requiriesen.

Respecto a si correrá o no en 2025, hay claros indicios de que Flavio Briatore lo colocará en un asiento durante la primera mitad de la temporada, pero tanto él como Oliver Oakes (team principal) han dicho que respetarán el contrato de Jack Doohan, que finaliza luego del GP de Arabia Saudí, el 20 de abril.

Colapinto y los términos de su contrato

Luego de cerrar el acuerdo con Williams y Alpine, María Catarineu manager de Colapinto, dijo que la última fase de las negociaciones fue muy intensa, pero que gracias 'al tío James' (refiriéndose a James Vowles) un hombre íntegro que cumplió su palabra, hoy Colapinto tiene un lugar en la F1 en Alpine junto a Briatore.

Catarineu no ha revelado todos los detalles del acuerdo, pero dio a conocer algunos puntos importantes:

-Franco seguirá bajo la representación de María Catarineu y Jamie Campbell.

-Su sueldo corre por cuenta de Alpine.

-Williams lo cede a Alpine por 5 años y si hay otro equipo interesado en ese plazo, deberá negociar con Alpine.

-No confirmaron la cifra que Alpine pagó por Colapinto, pero habrían sido 20 millones de dólares.

-Finalizado el contrato, Franco Colapinto podría volver a Williams.

-No correrá en las FP1 (Prácticas Libres 1) porque no se lo considera un rookie (debutante), pero sí podrá hacer test de TPC (coches de otras temporadas).

-Los patrocinadores confirmaron su apoyo mientras continúe en la F1.

-No se sabe cuándo debutará, si en Australia o Miami, eso lo decidirá el equipo (punto que confirma que correrá en 2025).

En menos de 30 días los equipos harán una presentación conjunta de los monoplazas donde podremos ver la Livery o decoración de los coches y luego el 26 de febrero vendrán los test de pre temporada, donde se cree que Briatore hará participar a Colapinto y en marzo arranca el calendario oficial de F1 2025 y habrá expectativa para saber cuándo veremos correr al piloto argentino.

Elogios para Colapinto y pistas sobre su futuro

Joan Villadelprat, un experto ingeniero con más de 30 años en la F1, que ha sido estrecho colaborador de Flavio Briatore, reveló sin querer, en una entrevista con un medio español, los planes de Briatore para con el piloto argentino y dijo lo siguiente: “Flavio está buscando el próximo Fernando (Alonso) y el próximo Schumacher (Michael) y Colapinto ha dado toques de genialidad” y agregó “con estos pilotos especiales hay que jugársela rápido, Flavio no confía en Doohan (como piloto). De inmediato supe que iba a comprarlo (refiriéndose a Colapinto) ” y agregó “nadie paga 20 millones para tener a un piloto parado”.

En la entrevista, también destacó la presentación que Flavio Briatore y Luca de Meo (CEO del Grupo Renault) hicieron de Franco Colapinto, algo inusual para un piloto de reserva, donde además Briatore dijo: “es uno de los jóvenes más rápidos del futuro”.

Villadelprat, que ha trabajado para McLaren, Tyrrell y Ferrari, conoce muy bien a Briatore, ya que ha trabajado con él en Benetton en la época en el que le 'sacó' el contrato de Michael Schumacher a Eddie Jordan llevándolo a ganar dos campeonatos (1994-1995) y estas declaraciones confirmarían sus planes de poner en pista a Colapinto en alguna carrera de la temporada.

Por lo que es probable que veamos a Franco Colapinto correr en Miami, la 6° carrera, cuando termina el contrato de Jack Doohan, una movida estratégica, ya que Miami concentra la mayor cantidad de residentes latinoamericanos y varios de los patrocinadores de Colapinto residen o tiene sede allí.

Fuente: 442