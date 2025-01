Pullaro a Mercado libre: “Con Santa Fe, no”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, arremetió este miércoles contra el sector fintech, desde donde habían acusado previamente a la provincia de incrementar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB). El mandatario negó que eso haya ocurrido, y replicó con la acusación de que solo en Mercado Libre detectaron 40.000 operaciones “en negro” durante diciembre.

“En Santa Fe estamos en contra de los que venden en negro y hacen la bicicleta financiera; acá no hay suba de impuestos”, sentenció Pullaro durante un acto por la pavimentación de la Avenida Peñaloza, en la ciudad de Santa Fe.

En este marco, el gobernador aclaró por qué ahora las billeteras virtuales y otras plataformas deberán tributar más de lo que venían pagando: “Lo que hace la Provincia de Santa Fe es cobrar impuesto a operaciones que se hacían en negro. No estamos aumentando ninguna alícuota. No intenten mentirle a la República Argentina: en la provincia de Santa Fe no va a haber operaciones en negro; se va a recaudar y se va a proteger a los que pagan los impuestos. Y si le molesta a Marcos Galperin, si le molesta a Mercado Libre, lo siento”. Y remató: “Con Santa Fe, no”.

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos se aplica en todas las etapas de producción y comercialización, afectando tanto a las empresas como a los consumidores finales. En provincias como Santa Fe, las reformas fiscales recientes elevaron la alícuota de este impuesto del 5% al 9% en servicios financieros, generando críticas de diversos sectores productivos.

Este tipo de medidas provocó reacciones de otras entidades, como la Cámara Argentina Fintech, que advirtió sobre el impacto negativo de estas decisiones en la digitalización de la economía. Según la entidad, el incremento de la carga fiscal limita la formalización de la actividad económica, reduce el acceso al crédito y desalienta el uso de herramientas digitales.

Mercado Libre también había emitido un comunicado el lunes, en el que calificaron las medidas del Ejecutivo santafesino como “injustas” y perjudiciales para las economías locales. “Mientras el país necesita avanzar hacia un sistema impositivo más simple y justo, estas medidas van en la dirección contraria, perjudicando a los argentinos que producen, comercian y consumen”, argumentaron.

También se expresaron en el mismo sentido Ualá, y Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group.

A esto es que Pullaro contestó: “No negociamos el orden y la eficiencia. Ni tampoco toleramos aprietes”, según advirtió el gobernador en referencia al pronunciamiento de Mercado Libre y las demás empresas.

Y agregó: “Si detectamos operaciones en negro que generan competencia desleal, desde un garaje donde se comercializan diferentes productos, generando ventajas sobre muchas personas que pagan impuestos, que tienen un local habilitado, la provincia tiene que actuar. Si no lo hacemos, desprotegemos a tantos comerciantes que de manera desleal están perdiendo. Y después, por supuesto, le vamos a cobrar impuesto a la bicicleta financiera, a ese delay, entre lo que es la acreditación y lo que es el saldo de las cuentas”.

Para finalizar su discurso, Pullaro resaltó que ese dinero que tributan estas grandes empresas “va a la obra pública”.

Con información de Infobae