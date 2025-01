Olivares respondió a Mercado Libre: "Santa Fe promueve la inversión que genere trabajo y actividad económica"

El ministro de Economía, Pablo Olivares, insistió en defender los alcances de la norma tributaria vigente en la provincia y afirmó que "desde Santa Fe promovemos toda inversión que genere trabajo y actividad económica".

A las pocas horas en que el gobernador Maximiliano Pullaro hiciera suyos los dichos el día anterior del responsable de las finanzas ante el posteo de Mercado Libre por la política de impuestos santafesinos, Olivares hizo otra manifestación explicando la política de promoción de inversiones.

"Lo hemos demostrado con la adhesión al RIGI donde el sector tecnológico es uno de los incluidos. Estabilidad tributaria garantizada por 30 años y exención de todos los impuestos provinciales", subrayó.

Se preguntó qué pasa cuando no llegan a los USD 200 millones que es el piso del RIGI. "Igual promoveremos arancel provincial 0% para quienes inviertan, produzcan más y generen empleo".

Enseguida aclaró que "la única condición es que tales actividades no tengan vínculos ni sean funcionales con el crimen ni el lavado. Allí deben mejorar mucho algunas fintech. No es casual la frecuencia de detenidos o investigados que, para sus actividades, utilizan esas herramientas ante la pasividad de las autoridades del BCRA".

En el último párrafo destaca que en Santa Fe "no vale todo a la hora del libre movimiento de fondos. No se debe usar un fin noble como la inclusión financiera para darle facilidad a lo peor del crimen organizado".

Sector fintech

Ayer, en el acto de inicio de obras de avenida Peñaloza el gobernador señaló que "no negociamos el orden y la eficiencia. Ni tampoco toleramos aprietes", ante la situación de las plataformas digitales que operan en la provincia.

Respecto a las operaciones en negro (se detectaron 40.000 solo en diciembre por una sola plataforma), el mandatario aseguró que "se protege a los que pagan los impuestos. Y si le molesta a Marcos Galperin -titular de Mercado Libre-, lo siento".

El gobernador de Santa Fe se refirió al pedido que realizaron en las últimas horas desde el sector fintech, con Mercado Libre a la cabeza, por los tributos que deben pagar en la provincia. Allí aseguró que su gobierno "no negocia el orden y la eficiencia, y no toleramos aprietes", dijo, en alusión al mensaje publicado en las redes sociales de Mercado Libre.

"Acá no hay suba de impuestos, lo que no queremos es que sigan ganando de manera desleal los que venden en negro y hacen bicicleta financiera", afirmó el mandatario.



"Lo que hace la Provincia de Santa Fe es cobrar impuesto a operaciones que se hacían negro. No estamos aumentando ninguna alicuota" -aseguró- refiriéndose a que en diciembre, en la plataforma de ventas online más grande del país, se detectaron casi 40.000 operaciones en negro en materia tributaria provincial.

En ese orden recalcó que "no intenten mentirle a la República Argentina: en la provincia de Santa Fe no va a haber operaciones en negro; se va a recaudar y se va a proteger a los que pagan los impuestos. Y si le molesta a Marcos Galperin, si le molesta a Mercado Libre, lo siento", señaló Pullaro, quien a su vez reivindicó: "Con Santa Fe, no".

Proteger al comerciante

El gobernador recalcó que "si detectamos operaciones en negro que generan competencia desleal, desde un garaje donde se comercializan diferentes productos, generando ventajas sobre muchas personas que pagan impuestos, que tienen un local habilitado, la provincia tiene que actuar".

"Si no lo hacemos, desprotegemos a tantos comerciantes que de manera desleal están perdiendo. Y después, por supuesto, le vamos a cobrar impuesto a la bicicleta financiera, a ese delay, entre lo que es la acreditación y lo que es el saldo de las cuentas", agregó.



Por último, Pullaro señaló que lo que se recauda en la provincia "va a la obra pública" y recordó que Santa Fe "es la única provincia que está llevando adelante obra pública y el año pasado pusimos 500 millones de dólares y este año vamos a poner 1.500 millones de dólares más que lo que va a poner el Estado Nacional y más que lo que va a poner cualquier provincia de la República Argentina".

Alcances

El posteo en redes de Olivares hace hincapié en la adhesión de la provincia al RIGI y el artículo 95 señala los alcances que precisa el ministro.

El artículo 95 de la norma tributaria (14.386) dice: Los beneficios en el ámbito de la provincia de Santa Fe para los vehículos titulares de un único proyecto que accedan al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones conforme las previsiones de la presente ley y sus normas complementarias, consistirán en exención por el término de diez años en los siguientes tributos:

a) Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

b) Impuesto de sellos a las operaciones de compra, construcción, fabricación, elaboración e importación para bienes de uso o por inversiones en infraestructura que formen parte de las inversiones del proyecto aprobado.

c) Impuesto Inmobiliario que correspondiera sobre los inmuebles situados en la Provincia afectados a la explotación del proyecto, incluyendo los destinados a administración, depósitos y/o vivienda de personal.

Los beneficios establecidos en el presente artículo se mantendrán en la medida en que se cumplan los requisitos y estándares mínimos exigidos por la legislación vigente en materia de medio ambiente y recursos naturales y no se incurra en alguna de las causales de cese, de conformidad con lo previsto en el artículo 209 de la Ley Nacional N° 27.742.

Adicionalmente, los VPU beneficiarios de la presente gozarán en lo que respecta a sus proyectos radicados en la provincia de Santa Fe, de estabilidad normativa en materia tributaria con vigencia durante los treinta años siguientes de la fecha de adhesión por parte del VPU.

Los tributos a aplicarse a los VPU adheridos a la presente ley serán los vigentes a la fecha de adhesión, excepto que los cambios resulten más beneficiosos para los VPU beneficiarios de la estabilidad fiscal. Los beneficios temporales que surgen del primer párrafo del presente artículo serán aplicables sólo para el período indicado en el mismo.

A partir de los ejercicios fiscales inmediatos siguientes al vencimiento de dicho plazo de estabilidad fiscal, caducará la estabilidad establecida para el VPU adherido y le será aplicable el régimen tributario general de la Provincia".

Nuevo comunicado *

Este miércoles, la empresa que lidera Marcos Galperin volvió sobre los dichos del gobernador santafesino con un breve texto titulado: “Difamar no baja ingresos brutos”.

“Buenos Aires, 29 de enero de 2025.- Con la reciente suba de Ingresos Brutos del 5% al 9% para los PSP, la provincia de Santa Fe pasó a tener una de las alícuotas más altas del país, afectando a los consumidores. Cámaras, empresas y ciudadanos de diversos sectores se unieron para alertar sobre las consecuencias profundamente negativas de esta decisión.

El Gobierno de Santa Fe respondió con difamaciones en lo que parece un intento por acallar un reclamo genuino. Desmentimos categóricamente todas las acusaciones: Mercado Libre cumple con sus obligaciones impositivas y es agente de retención y percepción de las transacciones vinculadas con sus usuarios. Además, es falso y dañino asociar a las fintech con el crimen o el lavado de activos.

Miles de PyMEs y emprendedores santafesinos cobran todos los días sus ventas a través de nuestro ecosistema, promoviendo la formalización e impulsando el desarrollo local. Es momento de priorizar a quienes invierten, producen y generan valor”, cierra ML.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.