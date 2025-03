El nuevo look de Paulo Dybala deslumbró en Milán y marcó tendencia

El futbolista cordobés, Paulo Dybala, dio que hablar al asistir al desfile de Fendi en Milán con un notable look. En compañía de un compañero de la Selección Argentina, Joaquín Correa, la Joya se hizo presente para homenajear los 100 años en el mercado de una importante marca.



El cordobés deslumbró con su nuevo corte de pelo y con su indumentaria.

El look que eligió el jugador para asistir al evento captó la atención de los fotógrafos. Así, con un blazer jacquard de lana, una chaqueta Go To con motivo FF, unos lentes de sol de metal, unos zapatos Lace-Up, un bolso de pie y un pantalón de algodón se llevó varios elogios.

Por su parte, Correa eligió un pantalón negro de vestir y un camisa color azul marino de gabardina de mangas largas y bolsillo delantero. El look se terminó de conformar con mocasines negros a tono con la ropa elegida.



EL cordobés Paulo Dybala deslumbró con su look.

Según publicaron, el look del ex Instituto costó unos 8.700 euros y fue uno de los más caros. Un detalle no menor es que, al igual que Lionel Messi, Paulo se distanció del corte de pelo degradé tan característico de los futbolistas y lució el cabello más largo. Un look que parece marcar una nueva tendencia en el mundo del fútbol.

Fuente: Infobae