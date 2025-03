El gobierno provincial desmiente hacinamiento o malas condiciones en el Isep de Recreo

El régimen de internación plena que desde este año instrumentó el gobierno provincial para los cadetes que cursan la carrera policial modificó el funcionamiento habitual del Instituto de Seguridad Pública. Y derivó en una serie de denuncias de familiares de los alumnos, que advirtieron acerca de supuestas “malas condiciones de alojamiento” en las que se encuentran.

En ese marco, dieron cuenta de un presunto hacinamiento, de plazas insuficientes y de una preocupante situación sanitaria. La sede principal del ISEP funciona en Recreo; una segunda delegación se encuentra en Rosario. Ambas concentran a los aspirantes que también hacían sus estudios en Rafaela o Murphy.

Ante la situación descripta y frente a la consulta de El Litoral, el Ministerio de Seguridad desmintió las imputaciones. En diálogo con este diario, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera de dicha cartera, Georgina Orciani, admitió que el internado pleno genera “algunos inconvenientes” propios del reacomodamiento.

Sin embargo, negó categóricamente las irregularidades invocadas. Y atribuyó la polémica a una posible “resistencia” a la “rigidez” que tiene el nuevo sistema de formación, y que genera tensión en los internados.

- ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentra el Isep?

- La provincia ha instrumentado un cambio en el sistema de formación policial, que implica un régimen de internado pleno de los cadetes que ya no tienen la posibilidad de volver a sus hogares cuando terminan su día de cursado.

Había unos pocos jóvenes que residían en Santa Fe o Recreo y podían volver a sus casas; el resto, los demás alumnos que venían del interior de la provincia, debían contratar pensiones que tampoco tenían condiciones supremas de alojamiento. Recordemos la situación de Rafaela o de Murphy en esas sedes...

Desde luego que la cantidad de cadetes que asiste a cada una de las sedes, tanto de Rosario como de Recreo, puede traer aparejada alguna que otra cuestión de complicación logística.

Ahora, lejos está eso de una situación que no pueda ser considerada como digna porque el estado tiene que ser garante de ello. Estamos formando policías y apelamos a que sea la policía más profesional de la República Argentina. Eso conlleva las condiciones que uno le brinda al internado para que pueda cursar sus estudios.

- ¿Hay una situación de hacinamiento como denuncian algunos sectores y familiares de cadetes ?

- No, categóricamente desmiento eso. No hay hacinamiento. Se ha trabajado profundamente en el año 2024 en reparaciones edilicias de la sede del ISEP, particularmente del Liceo de la ciudad de Recreo, para recuperar alas que estaban en desuso. Y esto ha aliviado considerablemente el espacio físico para el alojamiento.

Si esto no se hubiese hecho, hubiese sido materialmente imposible poder alojar el caudal de cadetes que hoy están cursando sus estudios en Recreo y en Rosario.

Además se ha dado una fuerte inversión en todo lo que respecta al mobiliario para poder garantizar las condiciones de alojamiento y de racionamiento, porque esto también es muy importante ponerlo de relieve en el sentido de que ya el estado hoy no solamente le abona al cadete una beca para incentivar la formación especial, sino que también es el garante del alojamiento y de el racionamiento - insistió-.

Entiendo que estas cuestiones que que se han suscitado en los últimos días tienen que ver con la resistencia habitual que existe a las medidas tan rígidas como la que ha adoptado el gobierno de la provincia.

Entendemos que es una medida que inicialmente puede resultar poco simpática, pero que es necesaria de cara al proceso formativo que queremos para tener la mejor policía de la República Argentina.

-¿Hay camas para todos? Trascendió que se turnaban para dormir puesto que no alcanzaban los colchones para todos los cadetes...

- Hay camas para todos y a eso hacía referencia cuando hablé de la fuerte inversión que hemos hecho en mobiliario.

Lo que sí se ha generado en los últimos días de la semana pasada como consecuencia de las altísimas temperaturas que tuvimos, es que muchos cadetes migraban al ala norte con sus colchones, porque era un sitio donde había aire acondicionado.

Entendíamos que era una medida oportuna para poder paliar el calor porque con el sistema de refrigeración que existe en el ala no era suficiente.

- ¿Cuál es la situación sanitaria? Porque también se habla de casos de sarna, de leptospirosis...

- Categóricamente también es susceptible eso de ser desmentido. No existe. Los controles con mantenimiento para la eliminación de plagas son constantes. No tenemos anoticiamiento por parte del ISEP de ninguna de estas situaciones o de que alguna de ellas se haya viralizado.

- ¿Qué cantidad de cadetes cursan la carrera en el ISEP?

- En Recreo estamos rondando los 2400 cadetes. Eso incluye la totalidad del cursado. Es un número más que considerable. Estamos concentrando aquí la refuncionalización que se dio a partir del cierre de las sedes de Rafaela y Murphy. A ellos deben sumarse los cadetes de Rosario, donde estamos cerca de los 1800 cadetes.

