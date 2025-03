Que dijo Wanda Nara tras la pelea con Mauro Icardi que terminó con una intervención policial

Wanda Nara se mostró muy angustiada luego de la tensa situación que vivió el viernes a la noche cuando Mauro Icardi llegó al Chateau Libertador con las mascotas de la familia y desató un escándalo. Tras la pelea que terminó a los gritos y con la intervención de la policía y el SAME, Pepe Ochoa se puso en contacto con la mediática al aire de Bondi Live.

Al ser consultada sobre su estado después de lo ocurrido el viernes a la noche, la conductora no quiso entrar en detalles: “No, no quiero hablar, perdón”. “Queremos saber si vos estás bien”, insistió el periodista. “Mhjm. Después hablamos. No quiero hablar, Pepe, perdón. Te mando un beso grande”, cerró la mediática sin ocultar la tristeza en su voz.

Fuente: TN