Zara vuelve a lanzar su sandalia más vendida en el tono más esperado de la temporada

Todavía queda tiempo para que estrenes unas sandalias. A menos que en Semana Santa decidas hacerte una escapada a un lugar más veraniego. Lo que está claro es que, por lo general, no es tiempo de sacar a la calle este calzado. Sin embargo, esto no impide que te hagas con algunas sandalias para cuando comience el buen tiempo.

Si eres una amante de la moda, es probable que ya tengas fichada tus próximas adquisiciones para el verano. Ahora es un buen momento para ir viendo qué tipo de ropa luciremos y hacer alguna que otra inversión antes de que se agoten. Y en Zara hay muchas opciones para comprar este verano como sus clásicas sandalias.

No hay verano que no terminemos comprando las típicas sandalias de Zara. Antes podíamos estar horas y horas mirando qué calzado de Zara comprar. No son tan cómodos. O al menos, el calzado de verano suele ser algo más duro e incómodo.

No obstante, parece que Zara ha acertado por completo con el diseño de unas sandalias. Son unas sandalias bastante p lanas, cómodas, no hacen nada de daño y cuando te las pones parece que llevas las típicas zapatillas de estar por casa.

Por eso, no nos extraña para nada que desde hace un tiempo estas sandalias se hayan convertido en todo un éxito de ventas de Zara. En mi caso, tengo esta sandalia en todos los colores. Las descubrí un año y desde entonces siempre las uso porque me parecen fáciles de lucir con vestidos de lino o cualquier otra prenda veraniega.

Además, es la típica sandalia que no ocupa nada de hueco en la maleta de viaje. Por eso, al final terminé comprándome varios tonos. Zara ha lanzado esta cómoda sandalia en marrón, amarillo, negro y ahora esta temporada se lanza al marrón chocolate .

La nueva versión de la sandalia de Zara más vendida

Era uno de los tonos más esperados y, por fin, desde Inditex han creado este espectacular diseño con textura. Es una sandalia plana que cuenta en la zona delantera con unas tiras cruzadas. Son unas tiras muy favorecedoras que sientan bastante bien.

También nos gusta su precio. Es una sandalia que cuesta unos 29,95 euros. Un precio medio y perfecto para este tipo de sandalia. Además, de momento la puedes conseguir en todas las tallas. Así que si te ha gustado, quizás es el momento de comprarl.

El único inconveniente de esta sandalia es la suela. Tan solo tiene un centímetro de elevación, por lo que si no te gustan los zapatos tan planos es mejor que no apuestes por ellas. Sin embargo, siempre puedes conseguir más opciones en Zara.

Fuente: Mujer Hoy