Martín Menem negó la autenticidad de los audios filtrados: «Hay inteligencia artificial atrás»

La difusión de audios atribuidos a Martín Menem, en los que supuestamente instaba a los diputados de La Libertad Avanza (LLA) a mostrarse agresivos en el recinto, generó revuelo en el ámbito político. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados negó rotundamente su autenticidad y aseguró que fueron creados con inteligencia artificial.

«El audio no es verdadero. Yo tengo mil defectos, pero hay una virtud que yo sostengo y es la paciencia, la tranquilidad, la no violencia», afirmó Martín Menem en una entrevista con LN+. Incluso contó que su hijo, al escucharlo, le dijo: «Papá, esa no es tu voz».

La filtración y el impacto en el Congreso

Los audios en cuestión se conocieron mientras los diputados debatían en el recinto. En ellos, una voz que se le atribuye a Menem daba indicaciones a los legisladores de LLA:

* «En todo momento, cuatro personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio.»

* «Que me discutan. Yo les voy a decir que no, que no es momento, que discutan con el reglamento. Pero griten.

* Ténganlos siempre, en todo momento. Pero los quiero gritándome, a los gritos, puteando. Nada de algo pacífico, eh.»

El escándalo escaló cuando el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, le exigió explicaciones a Menem en plena sesión. En respuesta, el presidente de la Cámara evitó el tema y otorgó la palabra a otro legislador.

Martín Menem insiste en que los audios son falsos

Frente a las repercusiones, Menem reiteró que el material es apócrifo y que hay «mucha inteligencia artificial detrás». También sostuvo que la intención de la filtración es perjudicar su imagen. «El que me conoce sabe que lo único que no quiero es tener problemas dentro del recinto», subrayó.

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, pidió que el caso sea investigado y sugirió que la filtración podría haber surgido desde el propio bloque oficialista.

Mientras el debate continúa en el Congreso, el caso reabre la discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial en la política y la posibilidad de que este tipo de contenidos sean utilizados para desinformar o influir en la opinión pública.

