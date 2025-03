Salió a la luz el bajo sueldo del chofer de Mirtha Legrand y de qué manera lo explotaban

Cómo toda Diva y destacada figura del ambiente artístico que es, cualquier situación que rodee a la vida de Mirtha Legrand es noticia. Y así como lo fue en verano por su estadía en Mar del Plata, las actividades de las que participó, y luego la celebración de su cumpleaños semanas atrás, ahora la conductora volvió a dar que hablar.



Solo que esta vez, indirectamente, La Chiqui se vio envuelta en un escándalo mediático luego de que su nietoNacho Viale tomara la determinación de despedir al hombre que supo ser su chofer personal durante las últimas tres décadas y con lo cual ella no estaría de acuerdo.

Por supuesto, tan pronto como se dio dicha desvinculación la noticia trascendió y llegó a los medios con nuevos datos que hacen al trasfondo de la cuestión. Y fue por ello que en LAM no solo trataron el tema sino que aportaron información exclusiva sobre el reciente despido.



En tanto muchos aseguran que lo echaron a Marcelo de su cargo debido a que este pidió un aumento, Yanina Latorre contó: “El señor ganaba 700 mil pesos, hace 30 años que trabajaba, no le reconocían los feriados, no le reconocían los fines de semana, todo eso que se paga doble, ni los extras en Mar del Plata”.

USO Y ABUSO DEL CHOFER DE LA CHIQUI

“Ellos negaron, pero el tema es que no estaba puesto como chofer, estaba puesto como empleado doméstico, que es otro rango”, amplió la Angelita que tras investigar asegura que en 2020 el sindicato de Choferes Particulares le exigió una suma cercana a los 5 millones de pesos y que en el entorno de la Diva habrían hecho ese cambio de cargo para pagar menos.



No obstante, la conductora de SQP destacó que a Marcelo no lo tenían exclusivamente para Legrand sino que, en varias oportunidades, lo han hecho trabajar al servicio de otros integrantes de la familia. “Trasladaba a todo el mundo, lo usaban a destajo. Si Mirtha estaba adentro lo usaban. Es verdad que si Mirtha va a comer es hasta tarde…y el sueldo era muy bajo”, remarcó Yanina.

“Pidió aumento, no le contestaron, se venía el cumpleaños de Mirtha, trabajó en el cumpleaños de Mirtha, llevando y trayendo, hizo todo el laburo, y al otro día a la mañana recibió la carta documento con el despido sin causa”, concluyó Latorre.

Fuente: Paparazzi