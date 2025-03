La verdad de los hechos que llevaron a la renuncia de Franco Bertolín

La semana pasada una llamada telefónica entre Bertolín y German Bottero fue premonitoria, en ella el hoy renunciado funcionario clave en la administración Viotti le dijo a Germán Bottero : " Yo a Iván ya no me lo fumo, me voy, no quiero estar un día más en un gobierno que se cae a pedazos, yo no tengo tu carácter , no espero hasta que terminen las PASO"

Con esas palabras Bertolín le anticipó a su correligionario que iba a renunciar y que no le interesaba nada. Dicen que Bottero le pidió que esperara al menos hasta el 13 de Abril, que las PASO pueden traer soluciones y que no se convierta en la excusa. También cuentan que Bottero le dijo que él después de las PASO pensaba renunciar y que otros funcionarios están en la misma, pero que nada ni nadie podía con la idea de Bertolín.

Según nuestra fuente la discusión que en exclusiva adelantó R24N se dio en un domicilio particular y nos aseguran que hubo trompadas e insultos, que en un momento todo se desmadró y que quién llamó a uno de los integrantes de la GUR fue una persona muy allegada a Leonardo Viotti, que oficialmente no se llamó a la GUR, que la comunicación fue con un agente muy allegado a Viotti y que se realizó por que si no se hacía quién sabe en qué terminaba esa discusión .

¿Qué desencadenó todo?

Sin duda alguna lo que desencadenó este verdadero escándalo son los bajísimos números que hoy tiene Juan Scavino, el candidato de los hermanos Viotti, solo de los hermanos Viotti.

Este escándalo es la protesta de quienes le reprochan al intendente haber literalmente borrado todo vestigio de "botterismo".

¿Qué pasará con Bottero?

Germán Bottero no quiere ser el padre de la derrota y no emitirá palabra alguna hasta después del 13 de Abril. Luego de esa fecha, seguramente y cuidando las formas dejará el gobierno de Viotti, es un dirigente con una formación política que le impide tomar determinaciones apresuradas y aún tiene mucho para darle a la ciudad, pero su tiempo junto a Viotti tiene fecha de vencimiento.

Nuestra crónica de ayer



Bertolín era desde fines de 2023 coordinador de Despacho General de Intendencia, un cargo por demás importante y encargado del visado de todas las normativas legales. Si bien no hay una palabra oficial, se sabe que desde que se dejó de lado a Germán Bottero y a todo colaborador de este, las relaciones son más que tensas. Fuentes inobjetables hablan de una "brutal" pelea que se dio el día de ayer, oportunidad en la que estamos en condiciones de asegurar según nuestra altísima fuente, que se llegó hasta los golpes de puño entre Bertolín y el hermano de Leonardo Viotti. También podemos adelantar que el intendente estaba presente y se habla que fue agredido por allegados al renunciado Bertolín.

Desde hace varios días la relación en el Ejecutivo local es muy tensa, los números de Scavino, el candidato de Viotti son la principal causa y los reproches por que en la lista de candidatos no figura ni Germán Bottero ni alejandra Sagardoy son permanentes.

Dicen que desde hace varios días los ataques entre Bertolín y los hermanos Viotti son permanentes, y que el día de ayer fue directamente explosivo.

Nuestra fuente nos informa que todo comenzó ayer por la tarde y que algunos allegados se vieron obligados a llamar a la GUR ( en forma extraoficial), que dos miembros de esa fuerza de seguridad con afinidad con Iván Viotti habrían llegado al lugar y trataron de calmar los ánimos, pero que en un momento todo se habría desmadró . Nuestra fuente nos asegura, que se habrían tomado a golpes de puño Bertolín e Iván Viotti, y cuando el intendente intentó mediar, fue agredido por un colaborador de Bertolín. Nuestra fuente nos dice que los efectivos de la GUR pudieron calmar los ánimos y cerca de las 19 el lugar fue desalojado. Según nuestra fuente esta pelea se dio fuera del Palacio Municipal.

Reiteramos que todas estas son versiones de personas allegadas, ya que Bertolín no emitió ningún comunicado hasta el momento.

R24N hace ya un tiempo dio cuenta de una situación similar que se dio entre Iván Viotti y Germán Bottero, ninguno de los actores desmintió lo que oportunamente denunciamos.

Lo sucedido ayer es de suma gravedad por la investidura del intendente municipal, por lo que sería importante que se den las explicaciones del caso y se aclare debidamente lo sucedido.

Lo concreto es que Franco Bertolín no integra más el Ejecutivo local y que su salida fue traumática.