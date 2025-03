Los diputados peronistas que apoyan Javier Milei le respondieron a Cristina Kirchner

Las tensiones dentro del peronismo se profundizaron este fin de semana tras las críticas de Cristina Kirchner a los diputados que colaboraron para la ratificación del DNU del presidente Javier Milei en el Congreso para lograr un nuevo acuerdo con el FMI y la respuesta del arco dialoguista del peronismo.

Durante su participación en el cierre Congreso Educativo de la UBA el pasado sábado, la presidenta del Partido Justicialista sostuvo que la Argentina está viviendo un proceso de "descomposición institucional que abarca a los tres poderes del Estado" y cuestionó el accionar de los legisladores del PJ de Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones durante la votación del decreto presidencial para aprobar un nuevo préstamo con el FMI.

Luego de apuntar contra diputados de otros partidos que se mostraron en desacuerdo con el Gobierno en sus discursos en la Cámara Baja y luego respaldaron "un cheque en blanco" sin términos sobre el acuerdo con el organismo internacional, llamó a mirar hacia al interior del espacio que preside.

“También tenemos que mirar por casa cómo andamos. Sería deshonesto no decir que sin los diputados peronistas de la provincia de Catamarca, de Tucumán, Misiones y Salta -que fueron con Sergio Massa en las últimas elecciones-, ese cheque en blanco no hubiera existido", afirmó la ex vicepresidenta.

A su vez, Cristina se refirió en particular al gesto de los diputados de Catamarca, que se ausentaron a la votación del DNU, y apuntó contra el gobernador Raúl Jalil. “¿Vale entregar la dignidad por una mina de rodocrosita?”, dijo sobre las versiones que indican que el Gobierno le entregó a la provincia el control del complejo minero de Capillitas en agradecimiento a la colaboración durante la sesión.

Los legisladores de Catamarca que responden al gobernador Jalil son los únicos de las provincias que mencionó la líder del PJ que permanecen en el bloque de Unión por la Patria. En enero de 2024, los tres tucumanos que estaban alineados con Osvaldo Jaldo dejaron el espacio, mientras que cuatro misioneros y los tres salteños de Gustavo Sáenz ya se unían bajo Innovación Federal.

La respuesta de las provincias y la tensión por las intervenciones del PJ

Como respuesta, dirigentes y legisladores de esas provincias aseguraron que los dichos de la ex vicepresidenta profundizan las divisiones dentro del PJ. Sobre las acusaciones de la expresidenta, Jalil dijo: “La reconstrucción del peronismo no pasa por las intervenciones de los PJ provinciales. Pasa por entender el rol de cada uno”.

“Mi rol es gestionar, dialogar, buscar consensos y defender a los catamarqueños. Siempre he sido igual, desde que ganó Milei, y fue así con Cristina, con Macri y con Alberto”, agregó el mandatario catamarqueño en diálogo con Clarín.

A principios de este mes, la presidenta del PJ dispuso las intervenciones del partido en Salta y Misiones, a diferencia de Catamarca y Tucumán, en donde no tomó esa medida porque los presidentes locales son Lucía Corpacci y Juan Manzur, cercanos a su conducción. En Jujuy, donde la postergación de los comicios internos provocó el quiebre del peronismo para las elecciones del próximo 11 de mayo, la intervención tuvo lugar en 2023.

Por su parte, en medio de la intervención del PJ local, el diputado misionero Alberto Arrúa declaró que los legisladores de su provincia defienden “los intereses de los misioneros" y acompañan “los acuerdos políticos” del gobernador Hugo Passalacqua.

“Que ella explique por qué sus diputados votan a Martín Menem para presidir la Cámara. Es porque tiene un acuerdo político. O por qué en su momento promovía las privatizaciones de Menem”, dijo el secretario general del PJ en Misiones y aseguró que “lo único que hace es seguir dividiendo más el peronismo”. “A esta altura dudamos si está conduciendo para fortalecer al peronismo o al Gobierno nacional”, reclamó Arrúa a Clarín.

Desde Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo respaldó el voto de siete de los nueve legisladores de su provincia en favor del DNU y cuestionó a aquellos que “todavía no sintonizan”.

“Fue un grave error, justo antes de un proceso electoral. Dejaron sin partido a miles de dirigentes que tuvieron que salir a competir con otras fuerzas políticas”, dijo un diputado de Salta de cara a las elecciones locales del 11 de mayo en medio de la intervención del PJ provincial.

