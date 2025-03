“Sería muy lindo”: Wado de Pedro habló sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata

En medio de las especulaciones sobre el armado electoral de la oposición, en particular del Partido Justicialista (PJ) que lidera Cristina Kirchner, el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro destacó la figura de la ex presidenta y manifestó que, aunque no tiene ninguna información al respecto, sería “muy lindo” que ella sea candidata.

De Pedro, referente del kirchnerismo, adelantó además que el PJ comenzará a trabajar en un plan de gobierno que contemple 700 reformas, como las que presentó el exministro de Economía, Federico Sturzenegger, al inicio del gobierno de Javier Milei. “Cristina nos convocó a hacer eso, pensar, discutir y escribir. Recorrer la Argentina, escuchar a las pymes, a los empresarios, a los trabajadores, a los desocupados y a los movimientos sociales”, señaló para destacar la importancia de abordar temas como la educación, la seguridad y el Poder Judicial.

En otro orden, el dirigente también reconoció que la unidad alcanzada en 2019 no fue suficiente, ya que muchos que se sumaron al proyecto lo hicieron con una visión distinta sobre cómo gobernar, lo que generó un “fracaso” en la gestión. En este sentido, De Pedro resaltó que es necesario un plan de gobierno claro y articulado, capaz de movilizar a todos los sectores.

Sobre la figura de Cristina Kirchner, el senador sostuvo que su liderazgo sigue siendo crucial para el futuro del PJ, y aunque no confirmó si ella será candidata, aseguró que su figura sigue teniendo un enorme impacto dentro del espacio político.

“Creo que Cristina tiene una enorme influencia en la política argentina y sigue siendo una pieza clave para que el peronismo retome un rumbo de crecimiento y justicia social”, afirmó De Pedro durante una entrevista en AM 530.

En cuanto al futuro del peronismo, De Pedro subrayó la necesidad de pensar a largo plazo y construir una alternativa política que no dependa únicamente de los egos individuales. Señaló que la fuerza política debe enfocarse en los intereses colectivos y en un proyecto que beneficie a todos los sectores de la sociedad, especialmente a los trabajadores. “Nuestro modelo de gobierno es el de un mercado interno fortalecido, con trabajadores con plata en el bolsillo y una economía que sea inclusiva y productiva”, afirmó.

El senador también destacó la importancia de reconstruir el vínculo con los empresarios y el sector agropecuario, recordando que el peronismo siempre ha defendido la industria nacional y que un modelo de desarrollo inclusivo puede ser beneficioso tanto para los trabajadores como para los empresarios. “Es fundamental que logremos un acuerdo sobre el modelo productivo que funcione para todos, como ya lo han logrado en Brasil”, concluyó.

En cuanto a las candidaturas, recordó unas palabras de Cristina Kirchner un año antes de las elecciones de 2023: “En una reunión en Ensenada dijo, ‘tomen al bastón del mariscal’, dio como una señal de que todos podíamos, que nuestra generación tenía que generar una alternativa. Muchos querían que fuera Axel Kicillof, que no quiso ser… Veníamos de una fuerza política decepcionada con los candidatos“.

En el mismo sentido, recordó: “Nuestra fuerza política tiene que pensar más allá de los egos, del individualismo, de ese fenómeno negativo que generan las redes sociales que uno se va creyendo… Nosotros tenemos que pensar como partido, como movimiento. Yo acepté el acuerdo generalizado que no se podía ser candidato contra un presidente (Alberto Fernández) que estaba totalmente en contra de que yo fuera el candidato“.

Críticas a Milei y Villarruel

Además, habló sobre el 24 de marzo, momento en el que la Casa Rosada publicó un video y generó polémica: “El Presidente y la Vicepresidenta reivindican la dictadura, genera preocupación el material que difunden, la confusión… Ponen en discusión un número, la matemática. Todo el mundo sabe que es muy difícil encontrar el numero de judios exterminados, entonces comienzan por ahí, por los datos, para empezar a resquebrajar y luego entrar con una política más fuerte de poner en duda los hechos, los porqué“.

Luego, el dirigente profundizó: “Después van a reivindicar el nazismo como ya pasa en Europa; en Argentina están con que no son 30.000 y hoy tenemos gente que reivindica el secuestro y asesinato de miles de personas”.

