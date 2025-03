Scavino no levanta, hoy está tercero cómodo, y a Viotti todo se le complica

Ya no falta nada, en pocos días más tenemos las PASO y con ellas se determina la grilla de quienes van a competir por los puntos verdaderamente. En el oficialismo la elección de Scavino para encabezar la lista y ser el candidato de Viotti dejó muchos heridos. Germán Bottero fue uno de los desplazados, un funcionario serio y honesto, con una amplia trayectoria y una conducta intachable, pero parece que esas no son cualidades para los hermanos Viotti, los que en los hechos hoy gobiernan la ciudad, mejor dicho, la mal gobiernan, por que desde que asumió la intendendencia el 10 de Diciembre de 2023, las cosas van de mal en peor y de ser una ciudad modelo, hoy la inseguridad y la suciedad gobiernan la ciudad.

Bottero no solo que no es tenido en cuenta en el día a día, todo su equipo y sus colaboradores más cercanos quedaron afuera de todo. Alejandra Sagardoy, seguramente la concejal con más experiencia que hoy tiene Rafaela, no va a participar y le espera, si no tiene dignidad, algún cargo consuelo a partir del 10 de diciembre de este año.

Otro de los heridos fue Augusto Rolando, joven con muchísimo futuro y uno de los que en el futuro le puede hacer sombra a un Viotti egoísta y que solo se mira el ombligo, sin importarle ni la ciudad ni su partido.

Todas las encuestas que se manejan lo dan a Scavino en un cómodo tercer lugar, por detrás de Alejandro Ambort y Pablo Miassi, que decidió "despegarse" de Viotti y comenzar a hacer tibias pero específicas críticas a Viotti. En política todos saben que te acompañan hasta la puerta del cementerio, pero nadie entra con el muerto. Hoy Leonardo Viotti es un salvavidas de plomo que nadie en su sano juicio se quiere poner, seguramente luego de las PASO van a tener que cambiar la cartelería y su figura va a desaparecer.

Hace un par de días Bottero y Viotti discutieron fuertemente ante el oído de los mismísimos empleados, los reproches escuchados fueron muy duros y todos iban en la misma dirección, nadie se quiere hacer cargo de Scavino y este va sin rumbo, no sabe que hacer y sus planes se comienzan a trastocar.

Un capricho de dos funcionarios que se encontraron con una pequeña porción de poder lo puso a Scavino en un lugar para el que no estaba preparado, quedan poco menos de 15 días para que los reproches vengan en serio. Lo mejor está por venir.