El argentino Rafael Grossi habló de su postulación a Secretario General de la ONU: “Sería un honor que mi país me presente como candidato”

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó su intención de postularse para ser el próximo Secretario General de la ONU y reveló que ya habló del tema con funcionarios del gobierno nacional, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el canciller, Gerardo Werthein.

El contacto con la administración de Javier Milei resulta determinante porque son los Estados nacionales los que presentan las postulaciones. A favor de Grossi -además de su reconocida actuación para evitar un desastre nuclear tras la invasión de Rusia a Ucrania- también juega la regla no escrita de “rotación regional”, por la cual esta vez le correspondería a América Latina postular al sucesor del portugués António Guterres.

En los 80 años de historia de la institución, solamente hubo un director regional latinoamericano: el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien asumió en enero de 1982. En cambio, fueron nombrados cuatro directores europeos, dos asiáticos y otros dos africanos.

“Siendo un diplomático argentino, obviamente sería un honor que mi país me presente como candidato, pero eso es algo que es un resorte del señor Presidente de la Nación”, explicó Grossi a Infobae y a un grupo de periodistas en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI). También señaló que tiene una “excelente relación” con Javier Milei.

“Uno no puede hacer como el avestruz. (La candidatura) están en los medios y es una resultante de todas estas cosas, en las cuales -sea por el destino o por la razón que haya sido- la OIEA ha tomado una actividad muy grande. Me ha sucedido muchas veces en reuniones con colegas, con jefes de Estado o con políticos, que ellos me han dicho ‘la verdad, hace falta un liderazgo de esta naturaleza’. Y yo lo estoy considerando”, respondió el diplomático ante una pregunta de este medio sobre los motivos de su decisión.

Y respecto a la posibilidad de que el Reino Unido puede objetar su candidatura, al integrar el Consejo de Seguridad de la ONU, Grossi respondióO: “No tengo por qué pensar que haya ningún miembro permanente que tenga un veto preanunciado sobre ninguna candidatura, incluida la Argentina. Ninguna”. “Estamos en 2025 y estamos analizando qué tipo de liderazgo tiene que haber para las Naciones Unidas”, amplió.

De todos modos, aclaró que el proceso de selección del sucesor de Antonio Guterres todavía no ha comenzado. “Es un proceso que va a comenzar a fines de este año, cuando en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se produzca la convocatoria correspondiente a candidaturas. El proceso empieza a fin de año y se define a mediados del 2026″, indicó.

El diplomático agregó: “Con Guillermo Francos hemos hablamos de toda la agenda internacional. Y esto es también porque creo yo que forma parte de un diálogo que tenemos que mantener. El diálogo con él es excelente y precede sus funciones actuales. Es un hombre que está muy vinculado a la institucionalidad argentina y he tenido diálogo históricamente con él siendo jefe de Gabinete de Ministros”.

Respecto a su mirada sobre la posición crítica que expresó Javier Milei respecto del funcionamiento de los entes multilaterales, como la ONU, Grossi afirmó: “En este momento, lo que está pasando con los organismos internacionales es algo que preocupa a todos los gobiernos y yo soy el ciudadano argentino que dirige uno de los organismos internacionales más importantes”.

“Los gobiernos tienen las políticas que anuncian y que mantienen. La esfera de un organismo internacional es diferente y los gobiernos tienen su aproximación a los organismos internacionales. El presidente Milei tiene su aproximación a Naciones Unidas, la dijo en la Asamblea General y que creo que es tan válida como la de otros”, consideró.

Y agregó: “El tema aquí es, ante las crisis que tenemos en el mundo, pensar qué tipo de gestión puede darle la relevancia a las Naciones Unidas que necesita en este momento. Por ahí pasa la cosa y mi diálogo con todo el Gobierno es bueno, como ha sido con otros gobiernos”.

El funcionario internacional reveló que vino al país para mantener una serie de reuniones y viajará a San Carlos de Bariloche para participar del denominado Foro Llao Llao, donde se encuentran los empresarios más importantes de la Argentina y encumbrados funcionarios nacionales. El año pasado, la invitación estelar fue la del presidente Milei. Rafael Grossi aclaró: “En esta ocasión no me reuniré con él. He estado con el presidente Milei en distintas oportunidades. Por supuesto, si él lo deseara, estaría encantado en conversar con él, pero no está previsto en esta ocasión”.

El rol de la OIEA

Grossi destacó el papel que la OIEA ha desempeñado en diversos conflictos y desafíos globales, lo que le ha llevado a reflexionar sobre si su enfoque podría ser replicado a una mayor escala en el ámbito de la ONU. “El tema es pensar en el mundo que tenemos, y con las crisis que tenemos, qué tipo de gestión puede darle la relevancia a las Naciones Unidas que necesita en este momento.

Según explicó Grossi, resulta determinante que el nuevo liderazgo de la ONU tenga una aproximación activa a los problemas. “No ser un observador ni un crítico, cuando hay un problema, como en Ucrania, hay que meterse”, dijo.

Sobre el Consejo de Seguridad de la ONU

Uno de los temas que Rafael Grossi abordó con especial amplitud fue la cuestión del Consejo de Seguridad Naciones Unidas, cuya actual conformación y funcionamiento la comunidad internacional viene reclamando que se reforme.

“Uno de los temas que han sido analizados ad nauseam, es la parálisis del Consejo de Seguridad. El decisor internacional tiene que trabajar con la realidad que tiene y no con la que debería tener. Si tuviéramos un Consejo de Seguridad que funcionara maravillosamente, evidentemente, no tendríamos los conflictos que tenemos. Debemos reconocer cuáles son esos conflictos y cuál es la realidad de esas polarizaciones estratégicas. ¿Cuál es la posibilidad de que eso cambie en el corto o mediano plazo? No es muy grande esa posibilidad”.

“Sin embargo, vuelvo a reiterar, hay un espacio y ese espacio está, en mi opinión, en la figura del secretario general, porque es el secretario general de Naciones Unidas. Les voy a poner un ejemplo: cuando decidí intentar intervenir y poner un equipo de la OIEA en Zaporiyia, en una zona de combate, si hubiese ido a la Junta de Gobernadores del OIEA a preguntar si se podía o no, estaríamos discutiendo hasta ahora”, amplió.

De todos modos, el director general de la OIEA aseguró: “Tampoco uno puede ser un Maverick de las relaciones internacionales, por eso, lo que hicimos fue hablar con unos, hablar con otros, ver hasta dónde podíamos avanzar, qué tipo de misión podíamos hacer y tratar de avanzar. El debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad es siempre importante y es un debate que va a continuar, que está dado”.

“Tengo 40 años de servicio exterior, desde hace 40 años se está analizando más o menos la posibilidad de la reforma del Consejo de Seguridad y ha habido algunos avances. Se habla de agregar un par de miembros no permanentes para África o para otras regiones, pero la estructura, el nudo de los miembros permanentes y los miembros no permanentes, eso por supuesto es un debate que va a continuar. Las posibilidades de que esto llegue a una solución de consenso, en el corto o mediano plazo, no son muy altas. ¿Significa esto que vamos a poner las Naciones Unidas en la heladera? Yo creo que no”.

“Sigo pensando que las Naciones Unidas son la única plataforma global existente. Podemos hablar del G20, del G7, del grupo de Shanghai, de los BRICS, etcétera, pero ninguna de ellas es una plataforma global. Son plataformas de discusión y de consenso entre países más o menos afines. Las Naciones Unidas tiene ese desafío de que es donde estamos todos ahora”, consignó.

“Los países que deciden quién será el secretario General de Naciones Unidas son estos cinco con poder de veto y los diez, que son los miembros no permanentes: son diez más cinco que van a votar, no son los 190 y pico de la Asamblea General. Es un proceso muy complejo, muy difícil, donde hay muchas cosas que entran en juego, no es soplar y hacer botellas. Sigo pensando que estos países, que son los pilares del sistema de Naciones Unidas, tienen también un interés en que el liderazgo de las Naciones Unidas sea un liderazgo creíble, sólido”, concluyó.

