Pullaro: "El gobierno nacional no se puede retirar de la obra pública"

Cada vez que el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, se reúne con autoridades nacionales lleva el planteo por las obras nacionales paralizadas en el territorio santafesino y, en particular, por el estado de las rutas de esa jurisdicción que lo atraviesan.

Concretamente, en varias ocasiones, Santa Fe pidió que Nación se haga cargo del mantenimiento de la red vial o que la transfiera a la provincia. Pero aún no hay respuesta.

Reunión en la Cámara de Diputados

Sin embargo, Santa Fe no es la única que viene reclamando por esta situación. El martes por la tarde se reunió la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados para escuchar el planteo de otras provincias.

Fue la ocasión para conocer la realidad de La Pampa y La Rioja, que advirtieron, la primera, sobre "el abandono de 1.479 kilómetros de ruta", y la segunda, sobre un deterioro que va a impactar en "la superpoblación de las zonas céntricas".

En uno y otro caso se aludió al efecto que tiene el mal estado de las rutas nacionales en la salida de la producción y en el deterioro mayor que se va a sentir en las vías provinciales, recargadas de tránsito.

Para el encuentro en la Cámara baja habían sido convocados el secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Enrique Giovine, y el administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy, quienes no participaron.

"Pésimo estado"

Volviendo a Santa Fe, el reclamo es una constante y este miércoles, en ocasión de presidir la licitación para una megaobra de cloacas, el santafesino Maximiliano Pullaro volvió sobre el tema: "Entendemos que el gobierno nacional no se puede retirar de la obra pública. Había obras planificadas con financiamiento de la Nación", advirtió en alusión a la ampliación de la planta potabilizadora de ASSA.

El gobernador hizo hincapié, una vez más, en el estado de la infraestructura vial. "No solo tenemos cráteres en las rutas nacionales ; anduve por la ruta 11 y la 34 y están en pésimo estado", se quejó.

En "la ruta 33, la 168 y tantas otras, no solo no se tapan los pozos sino que no se está desmalezando, no se está iluminando y eso nos pone en una situación de peligrosidad a quienes transitamos todos los días por las calzadas nacionales", advirtió el mandatario.

En ese punto, recordó que el gobierno provincial pidió a Nación que le ceda las trazas de su jurisdicción "porque tenemos un programa: primero, para reparar rápidamente y, segundo, para administrar a futuro y hacer las obras que tenemos que hacer".

Cabe recordar que las rutas nacionales atraviesan, también otras provincias. En ese sentido, Pullaro señaló que "no nos podemos hacer cargo de la traza de Chaco ni de Corrientes ni de provincia de Buenos Aires. Yo me voy a hacer cargo de las rutas nacionales en mi provincia".

Y como en otras ocasiones, el santafesino buscó diferenciarse de Nación: "Nosotros creemos en la obra pública porque es igualdad y desarrollo", cerró.

CON INFORMACIÓN DE ELLITORAL.