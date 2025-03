Reclaman una autocrítica del peronismo: “Muchos plantean que el de antes creaba trabajo, mientras que el de ahora creó vagos”

Cuatro reconocidos consultores políticos analizaron la situación actual del peronismo, en medio del año electoral y de las disputas internas que no logra resolver, y reclamaron una autocrítica del partido que lidera Cristina Kirchner.

Los expositores fueron Hugo Haime, Analía del Franco, Marina Acosta y Raúl Timerman, quienes participaron del conversatorio titulado “Nuevas demandas sociales como desafío al Peronismo”, organizado por el Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) y por la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, dirigida por Nicolás Trotta, exministro de Educación. El encuentro se realizó el viernes en la sede porteña de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), ante unas 30 personas.

Haime, ante la presencia de la secretaria general del PJ, Teresa García, señaló que “la sociedad dice que nosotros no tenemos que ver con la cultura del trabajo, que tenemos que ver con la cultura de los vagos”. El consultor sostuvo que el peronismo perdió su eje ante la sociedad y que la imagen de ser el partido de los planes sociales afecta su credibilidad. “No alcanza con decirle que no a Milei. El peronismo tiene que plantear una propuesta productivista y volver a la cultura del trabajo”, afirmó. También consideró que Javier Milei “tiene una alta probabilidad de fracasar”.

Del Franco, en tanto, apoyándose en focus group realizados en distintas regiones del país con personas de hasta 40 años, advirtió que existe una fuerte animosidad hacia los planes sociales. “Muchos plantean que el peronismo de antes creaba trabajo, mientras que el de ahora creó vagos”, dijo. Según sus investigaciones, en los barrios populares hay tensiones internas porque algunos reciben asistencia y otros no. “El kirchnerismo quedó como la cultura de la demanda, no del esfuerzo”, explicó, y sugirió “observar, escuchar, interpretar, ajustar los contenidos y actuar”.

Por su parte, Timerman propuso un programa federal basado en siete áreas de desarrollo económico que, según sus estimaciones, podrían aumentar las exportaciones en más de 30.000 millones de dólares y generar 440.000 empleos en los próximos años. Para ello, planteó que se necesita “eliminar el RIGI, ganar las elecciones y tener un gobierno que lleve adelante este nuevo proyecto”.

A su turno Trotta, quien coordinó el evento, afirmó que el PJ enfrenta una etapa en la que “no alcanza con el fracaso del gobierno”, y remarcó la necesidad de “construir un nuevo llamado para la esperanza e incorporar los desafíos del Siglo XXI”. Además, indicó que se espera elaborar un documento a partir del conversatorio para “construir una alternativa superadora” con vistas a las elecciones de este año y de 2027.

El encuentro se dio en el marco de la discusión que el PJ lleva adelante en buena parte del país, en un contexto en el que no logra mitigar las rispideces internas, lo que dificulta la construcción de una unidad que le permite aspirar a un triunfo electoral en los comicios legislativos de octubre.

De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene una buena chance de aspirar a un triunfo después de mucho tiempo, el espacio que llevará a Leandro Santoro como principal candidato a legislador porteño logró un amplio acuerdo, pero no la unidad completa: por afuera competirán los espacios liderados por Juan Manuel Abal Medina y Guillermo Moreno.

Pero el principal foco está dado en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo atraviesa el momento más crítico desde que se transformó en oposición. La batalla política por la autonomía que Axel Kicillof lleva adelante hace un año arribó a un nuevo punto de inflexión. El Gobernador debe definir si desdobla la elección bonaerense o no. En esa determinación se pone en juego una parte importante del capital político acumulado. Pero también entra en juego la necesidad de tener influencia real sobre la estrategia para las elecciones de medio término.

En las filas kicillofistas ya se preparan para atravesar una fuerte tormenta política. El Gobernador mantiene una idea desde hace tres meses: quiere desdoblar la elección de la provincia. Ni las presiones del kirchnerismo, ni los intercambios con Sergio Massa, ni los mensajes en clave de la Legislatura, provocaron un cambio en su postura.

La Cámpora y el massismo quieren que el mandatario provincial presente el calendario electoral antes de que se suspendan las PASO. Kicillof no tiene pensado hacerlo. Sabe que si desdobla, es posible que los propios no voten la suspensión de las elecciones primarias. “Habrá que ir a votar tres veces”, se sinceraron en La Plata. La decisión de adelantar los comicios parce estar en un punto de no retorno.

