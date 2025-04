Jubilados marcharon frente al Congreso: tensión, protocolo policial y un periodista herido

Como cada miércoles, cientos de jubilados volvieron a manifestarse frente al Congreso de la Nación en reclamo de una reforma que garantice mejores haberes previsionales. La concentración tuvo lugar en la vereda del anexo legislativo, donde efectivos de la Policía Federal se desplegaron para evitar el corte total de la avenida Rivadavia.

Los manifestantes portaban carteles con consignas como «Los jubilados no aflojan» y «Jubilaciones dignas». Con la llegada de más personas, un centenar de gendarmes se sumó al operativo de seguridad y aplicó el protocolo antipiquetes, hubo empujones y gritos.

En el medio de la protesta, un periodista debió ser asistido por el SAME. “Es un hombre de unos 30 años con un traumatismo en la rodilla derecha: lo vamos a llevar por precaución al Hospital Ramos Mejía pero no hay otro tipo de patología. Es un golpe. No es grave”, explicaron desde el servicio de emergencias.

Pasadas las 17, fueron llegando organizaciones políticas de izquierda que se hicieron presentes en apoyo a los manifestantes. También se sumaron docentes y miembros de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

Debate en el Congreso sobre el sistema previsional

El reclamo de los jubilados coincidió con el tratamiento de distintos proyectos en la Cámara de Diputados. Entre las propuestas se encuentran la prórroga de la moratoria previsional, que venció el pasado 31 de marzo, y la creación de un nuevo esquema que contemple a quienes no alcanzaron los 30 años de aportes.

Además, en el ámbito legislativo trascendió que la Comisión Bicameral de Inteligencia constató la presencia de efectivos federales infiltrados en marchas previas. Por este motivo, citaron al exdirector de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer, para evaluar si se vulneró la Ley de Inteligencia Nacional.

Proyectos en discusión

Uno de los proyectos con mayor impacto fue presentado por Agustín Domingo y Alejandra Torres. La iniciativa propone un Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que flexibiliza el acceso a las prestaciones, pero mantiene la proporcionalidad según los años aportados.

Desde Unión por la Patria, en tanto, impulsan varias iniciativas que buscan prorrogar la moratoria previsional por dos a diez años, actualizar el bono de $70.000 a $131.622 y otorgar un aumento extraordinario del 15% para jubilados y pensionados.

Nuevas propuestas para ampliar la cobertura previsional

La diputada Danya Tavela propuso dos proyectos: el primero plantea que las mujeres puedan acceder a la PUAM desde los 60 años, mientras que el segundo busca crear una Prestación Proporcional, con un esquema que contemple a quienes aportaron entre 10 y 29 años.

A su vez, el diputado Nicolás Massot impulsa un modelo que garantice ingresos intermedios entre la PUAM y la jubilación mínima. En línea con esta idea, la Coalición Cívica planteó un sistema que incremente un 2% los haberes por cada año aportado hasta llegar al 95% de la jubilación mínima.

El futuro de las jubilaciones en debate

Una fuente del sector previsional advirtió que las propuestas deben considerar el impacto en la PUAM. «No pueden dar una jubilación mínima sin reabrir la moratoria previsional. Optar por la Prestación Básica Universal podría generar diferencias con la PUAM«, indicó el especialista. Mientras tanto, los jubilados mantienen su reclamo y esperan definiciones en el Congreso.

Con información de www.elintransigente.com