Milei anunciará esta noche una negociación con EE.UU. para llegar a un arancel de 0% en algunos productos argentinos

Luego de las tarifas impuestas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a todo el mundo, incluida la Argentina, y de que el gobierno argentino activara los contactos con sus pares americanos hoy, el presidente Javier Milei anunciará esta noche una negociación para -luego de algunas etapas a superar- lograr tener arancel de 0% para ese mercado en unos 50 productos argentinos. El final del camino, contaron, es un Tratado de Libre Comercio (TLC).

Fuentes oficiales contaron a LA NACION que el Presidente, que está en EE.UU. para recibir un premio y tendrá un encuentro con Trump, dará más precisiones esta noche durante la entrega de galardones -a él y Trump- en Mar-a-Lago. Trump impuso ayer un arancel de 10% -el mínimo- a los productos argentinos que se venden a los EE.UU.

“Hemos sido el primer país en sentarse a negociar”, contaron. “Con la ventaja que ya veníamos laburando”, estimaron, en la previa de la reunión que mantuvo hoy el canciller, Gerardo Werthein, en Washington con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, y con el representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.

Según contaron, la negociación para llegar a ese arancel de 0% en varios productos será en etapas. Primero se deberán resolver ocho observaciones en la relación comercial con EE.UU. “De las ocho ya resolvimos cinco”, contaron. Hay otras dos que están a la firma del Presidente para cuando retorne a la Argentina. Una “hay que laburarla”, recalcaron.

Una vez superados esos obstáculos, no dieron un tiempo estimado, se dará un acuerdo para tener un arancel de 0% en 50 productos, contaron las fuentes oficiales a LA NACION. “Diez productos representan el 80% de lo que les exportamos”, dijeron. ¿El destino final? Cerca del presidente Milei estiman que será el Tratado de Libre Comercio (TLC).

En Casa Rosada estiman que podrán avanzar en estas negociaciones sin romper con el Mercosur. “Quizá Milei lo que pretende es que el Mercosur le admita reducir aranceles recíprocamente con Estados Unidos de algunos productos y no de todos, lo cual no es un tratado de libre comercio, sino un acuerdo bilateral de reducción de aranceles: un acuerdo de complementación económica para algunos rubros en particular. Esto es algo que debería negociarse como excepción y el Mercosur le debería conceder a la Argentina una excepción, cosa que no sabemos si quiere”, había dicho Marcelo Elizondo.

