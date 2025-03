Pullaro: "Desde mi lugar, me van a ver trabajando para eliminar los privilegios que tiene la política"

El gobernador de Santa Fe y candidato a Convencional Reformador por Unidos, Maximiliano Pullaro, pidió seriedad entre las propuestas que se plantean para reformar la Constitución. “Tenemos una oportunidad y hay que ser muy serios, hace 62 años que no se reforma”, remarcó.

El planteo de Pullaro es en respuesta a algunas de las propuestas con la que están haciendo campaña desde diversos sectores, que no forman parte de los temas que se habilitaron a discutir durante la sanción de la ley de necesidad de reforma. “Más allá de las diferencias, tenemos que discutir modelos constitucionales. A veces veo que estamos rodeados de chicanas, de agravios y de avivadas”, lamentó.

“Dar un debate que no está habilitado por ley tiene que ver con una pequeña picardía que se quiere llevar adelante”, profundizó y agregó: “Desde mi lugar, me van a ver trabajando para eliminar los privilegios que tiene la política para terminar con las reelecciones indefinidas, para materializar ficha limpia, el equilibrio fiscal, materializar que no retrocedamos en materia de seguridad y justicia y por supuesto autonomías municipales y derechos de cuarta generación”.

Con respecto a las críticas sobre que la reforma tiene como fin último habilitar su reelección, Pullaro fue tajante: “Eso es subestimar a los santafesinos. Son debates que no tienen que ver con el fondo de la reforma constitucional y que algunos candidatos nos quieren meter ahí”.

Con información de Rosario 3