Patricia Bullrich le declaró la guerra a Macri y lo acusó de «perturbar» a los porteños

En un nuevo capítulo de la interna del PRO, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó una dura crítica contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por adelantar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. La funcionaria no ahorró palabras y calificó la decisión como una jugada que «perturba» a los ciudadanos.

«Macri metió una elección el 18 de mayo. En vez de preocuparse por gobernar hasta agosto y que la elección fuera en octubre, metió una elección en mayo que perturba», disparó Patricia Bullrich en una entrevista con TN. Su molestia radica en que la administración nacional tenía planeado postergar cualquier disputa electoral hasta el segundo semestre del año, algo que Jorge Macri rompió con su anuncio.

La ministra fue aún más contundente al señalar que la decisión fue unilateral y sin coordinación con el Gobierno nacional. «Nunca lo consultó con el Gobierno. Poner por encima de la tranquilidad del país una elección sin consultarlo con nadie, eso no es institucional», insistió.

Rompiendo puentes con el PRO en la Ciudad

El enojo de Patricia Bullrich no se limitó a la fecha de los comicios. También descartó cualquier tipo de acuerdo con el PRO porteño, dejando entrever que la relación con Macri quedó fracturada. «Si en el medio de querer hacer un acuerdo político, le pongo la fecha a una elección y no lo discuto con nadie, eso embarra el año de trabajo y gestión. Esta elección es para el político, no para el ciudadano», sentenció.

Además, Patricia Bullrich, lanzó una pregunta retórica que dejó en claro su postura: «Si te meten una elección sin consultar, te embarra el año. ¿Qué acuerdo podés hacer con alguien que decide hacer una elección sin preguntarle a nadie?».

Consultada sobre su posible candidatura en octubre, la ministra evitó dar definiciones y señaló que no quiere perder el foco de su tarea actual. «Tener que estar discutiendo si voy o no a ser candidata me saca del eje y no quiero estar fuera del eje. No sé qué va a pasar», expresó con cautela.

Respuesta a Macri y dardo a Larreta

Patricia Bullrich también aprovechó la oportunidad para responderle al expresidente Mauricio Macri, quien había cuestionado el «apego» del Gobierno de Javier Milei a las instituciones. Sin medias tintas, la ministra calificó esas declaraciones como «temerarias» y aseguró que no reflejan la realidad económica del país.

«El dólar no ha aumentado nunca más del 20% de la brecha. Si hubiese existido una situación como la que describe el expresidente Macri, estaríamos en un descontrol total», argumentó, y agregó: «Ha habido un control total del déficit, de la inflación y de las variables económicas».

Por último, la ministra disparó contra Horacio Rodríguez Larreta, quien presentará una lista por fuera del PRO en la Ciudad. «Ha vuelto al lugar donde siempre se sintió seguro», lanzó con ironía. Además, lo acusó de haber utilizado la administración porteña como un recurso electoralista: «Usó la Ciudad como un barril sin fondo para bancar su campaña».

Con información de www.elintransigente.com