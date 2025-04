Carolina Baldini reveló la profunda charla que tuvo con el Cholo Simeone a 11 años de su separación

Carolina Baldini volvió a reaparecer en los medios a partir de la enorme exposición que está atravesando su hijo Giuliano, quien viene de anotar un golazo en la Selección Argentina, y toda la ilusión de la familia está puesta en que llegue al próximo Mundial.



El momento del abrazo entre madre e hijo dio la vuelta al mundo. Y así como a ella la lleno de orgullo la actuación que tuvo su hijo, lo mismo ocurrió con su papá, el Cholo Simeone, y sus otros dos hijos, Gianluca y Giovanni.

En una visita que hizo a La Peña de Morfi, Baldini habló de todo y no se guardó nada. Entre los detalles que reveló, contó que la relación entre los 3 hermanos es muy buena, pero un detalle muy desconocido de cuando ya estaban separados salió a la luz.

Resulta que hace unos años, previo a que Giuliano se sumara al Atlético de Madrid, vivía en Argentina con su mamá. Sin embargo, un llamado del Cholo cambió todo y de una semana para otra, luego de tener una charla profundo, el joven se mudó a Madrid.

EL DÍA QUE CAROLINA BALDINI TUVO QUE DEJAR IR A SU HIJO

“Yo estaba Giovanni que había venido a visitarlo, y me llama Diego, y me dice ‘qué haces Caro, mirá está la posibilidad de que venga al Atlético de Madrid’. Yo le dije qué bueno y cuando le dijo en qué momento, me responde ‘la semana que viene’”, comentó.

Ese llamado que fue el principio de un cambio de vida muy grande, dado a que ahora Carolina está de tres a cuatro meses en Europa, ya que sus hijos juegan dos en España y uno en Italia, y luego vuelve a Argentina, significó algo espeluznante.

“Él tenía 16, era el último que me quedaba en mi nidito. Ahí le dije cómo que una semana, pará, dame unos 20 días. Pero más de eso no porque después el libro de pases cierra. Todos me decían cómo lo vas a dejar ir a Europa con 16 años y yo sabía desde el minuto uno que jamás le iba a cortar las alas”, reveló Baldini.

Fuente: Paparazzi