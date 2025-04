Wanda Nara se unió a una página para adultos y provocó a la Justicia tras la medida de suspenderle sus cuentas

En las últimas horas se confirmó que la Justicia resolvió que sean suspendidas por 30 días las cuentas de Wanda Nara en Instagram, TikTok y Facebook. En ese contexto, mientras su abogado trabaja para dejar sin efecto la medida, la mediática publicó una serie de historias en una de sus perfiles secundarios para informar que se abrió su página de OnlyFans.

En uno de sus perfiles secundarios de la red social de la camarita, la mediática subió una story y escribió: “Si no es por acá, a partir de hoy nos podemos ver en OnlyFans”.

Filosa, la conductora agregó desafiante junto al link para acceder a sus fotos más hot: “Yo nunca me caigo, tomo envión”.

“Hola... no soy Wanda, ¡acá soy la BADBITCH y punto! Aprovechá que si me cierran Instagram ME ACTIVO más que nunca...”, reza la descripción del perfil en la página de contenido para adultos, cuya suscripción mensual en la cuenta de la conductora cuesta 50 dólares.

